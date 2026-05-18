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El tierno mensaje de Nata tras su adopción: "Hoy estoy con una familia que me ama"

El chico que había conmovido al país con un video antes de Navidad agradeció a las más de 700 familias que se postularon y pidió no olvidar que hay otros adolescentes en los hogares que esperan ser adoptados

18 de mayo 2026 · 10:48hs
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Nata habló de su adopción y de la necesidad de que más chicos encuentren a su familia

Nata habló de su adopción y de la necesidad de que más chicos encuentren a su familia

A fines del año pasado, el video de un adolescente rosarino conmovió a miles de personas. Frente a cámara, Nata pidió tener una familia y pasar Navidad acompañado. Meses después, su adopción finalmente se concretó. El chico volvió a aparecer en redes sociale, esta vez no para pedir ayuda, sino para contar que finalmente fue adoptado y agradecer el impacto que tuvo aquella convocatoria pública que movilizó a cientos de personas en toda la Argentina.

“Hoy estoy con una familia que me ama y me quiere”, expresó el adolescente santafesino en una nueva filmación grabada con el río Paraná y Rosario de fondo.

El mensaje rápidamente volvió a viralizarse por la carga emocional de su historia y por el fuerte llamado que hizo para que más chicos y adolescentes que viven en hogares puedan acceder a una familia.

Embed - Natalia Florido on Instagram: "Un día compartimos su búsqueda. Hoy compartimos su felicidad. Nata ya está en familia. Gracias por cada mensaje, cada difusión, cada voz que ayudó a que este milagro sucediera. Porque sí: los que esperan son los chicos. Y cuando la sociedad se compromete, pasan cosas hermosas.#adoptaresalumbrar #NataEsHijo"
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El video que había emocionado al país

La historia de Nata se había hecho conocida en diciembre, cuando la Justicia difundió un video excepcional para intentar encontrar adoptantes. En esa grabación, el adolescente hablaba directamente a cámara y expresaba un deseo simple y profundo: poder pasar Navidad en familia.

La convocatoria formó parte de una herramienta judicial que se utiliza únicamente cuando se agotan las búsquedas tradicionales dentro de los registros de adopción.

El impacto fue enorme. Más de 700 familias de distintos puntos del país se postularon con intención de adoptarlo.

“No sabía qué iba a pasar”

En su nuevo mensaje, Nata recordó la incertidumbre con la que había grabado aquel primer video. “No sabía qué iba a pasar con ese video, si lo iban a mirar o si lo iban a compartir tantas personas, pero pasó algo muy hermoso”, contó.

Con visible emoción, agradeció a quienes ayudaron a viralizar su historia y especialmente a todas las familias que se inscribieron para adoptarlo. “Hoy mi vida está cambiando y eso es gracias a todos ustedes”, expresó.

Lejos de quedarse únicamente en su experiencia personal, el adolescente aprovechó el alcance de su historia para visibilizar la situación de otros niños y adolescentes que viven en hogares de tránsito. “Este mensaje no lo hago solamente por mí. Lo hago por todos esos chicos que todavía esperan una familia para sentirse cuidados y escuchados”, señaló.

Nata también habló sobre una de las mayores dificultades del sistema de adopción: la caída de postulaciones cuando los chicos crecen. “Hay una esperanza, no pierdan la esperanza”, dijo dirigiéndose tanto a otros adolescentes institucionalizados como a posibles adoptantes. Y agregó: “No importa la edad, lo que importa viene del corazón”.

En la parte final del video, Nata dedicó unas palabras especialmente emotivas a quienes lo acompañaron durante el proceso judicial e institucional.

Hizo una mención particular a su abogada, Pao, a quien definió ya no sólo como una profesional. “Ahora más que una abogada es familia, es una tía para mí”, contó.

También agradeció a la jueza, la defensora y al personal del hogar donde vivió antes de ser adoptado. “Nunca me voy a olvidar de lo que hicieron por mí”, sostuvo.

Una historia que busca abrir otras puertas

Con una mano en el corazón y una sonrisa, Nata cerró su mensaje con un deseo que excede completamente su propia historia. “Ojalá que mi historia sirva para que otros chicos encuentren su familia, se sientan amados y cuidados”, expresó.

Después de años de espera y de un video que recorrió el país entero, el adolescente abrió finalmente una nueva etapa de su vida. Pero también dejó instalado un mensaje que volvió a interpelar a miles de personas sobre la adopción adolescente y la realidad de quienes todavía siguen esperando una oportunidad.

El impacto que dejó su historia

Desde el Ruaga destacaron que el caso no solo permitió concretar una adopción, sino que también ayudó a visibilizar una problemática frecuente. La dificultad para encontrar familias dispuestas a adoptar adolescentes.

“A partir de la convocatoria de Nata hubo otros postulantes para otras convocatorias públicas. También de adolescentes”, señaló Bonelli, del Ruaga.

>> Leer más: Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Incluso relató que una de las parejas que inicialmente se había anotado para adoptarlo, pero no resultó seleccionada, decidió continuar el proceso dentro del registro oficial y actualmente inició una vinculación con otro chico de 13 años.

Más de 140 chicos esperan una familia

Actualmente, en Santa Fe hay 142 niños, niñas y adolescentes en convocatoria pública esperando una familia. La mayoría tiene entre 10 y 17 años y muchos forman parte de grupos de hermanos que buscan no ser separados por el sistema de adopción.

>> Leer más: Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

En paralelo a la difusión del caso, el gobierno provincial anunció cambios en el sistema de inscripción al Ruaga, que ahora podrá realizarse de manera digital para agilizar los procesos y ampliar el acceso de postulantes.

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