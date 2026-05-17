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Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

El grupo Team Ratas rescata roedores que iban a ser sacrificados tras ser usados en investigaciones y busca que las familias los adopten como mascotas

17 de mayo 2026 · 22:43hs
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Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas

El Ratapalooza es un nombre simpático para un evento que persigue la solidaridad y la empatía con los animales. Pero cuando se habla de animales de compañía la mayoría piensa en perros, gatos o algunas otras mascotas de esas que suelen marcar tendencia entre las fotos de Instagram. Y casi nadie piensa en las ratas, siempre rodeadas de mala fama y asociadas a cuestiones desagradables.

Team Ratas organiza cada año dos Ratapalooza para promover la adopción de roedores rescatados de bioterios o que han sido utilizados para investigaciones en laboratorios científicos. Este domingo, en el barrio porteño de Caballito, hubo una feria donde se vendieron llaveros, tazas, stickers y broches para el pelo con figuras de ratas y ratones, recaudación que se destina a cubrir los gastos veterinarios y de alimentación de los animalitos en tránsito. También hubo comida vegana, música y charlas. Y muchas ratas y muchos ratones.

"No contagian nada, son ratitas estériles que iban a ir a cámara de gas porque 'sobraban'", asegura Rata Team en su cuenta de Instagram, donde afirman que estos roedores son "sociables y aman los mimos".

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María Gabriela Aponte sostenía a Camamberto, una de las tres ratas que adoptó, todos machos criados en un bioterio destinado al mantenimiento de animales de laboratorio en condiciones estrictamente controladas. La chica tiene además en tránsito a siete hembras para las que quiere encontrar una familia. En su stand vendía comida vegana. “La gente no tiene mucha idea o tiene una percepción muy puntual de lo que es una mascota. Las ratas son muy inteligentes y dulces”, sentenció.

Laura Müller viajó desde La Plata con su hijo de 9 años. “Él es vegano y descubrió esto en las redes sociales. Vinimos a conocer los requisitos para adoptar”, contó. Dominique Verdier, referente de Team Ratas, les explicó que es necesario contar con un veterinario especialista en este tipo de animales y tener una jaula espaciosa con accesorios para su entretenimiento, la cual debe estar colocada en un espacio transitado por los miembros de la familia. Además, los dueños deben sacar a los animales de sus habitáculos al menos una hora al día para interactuar.

Team Ratas es la red referente en Argentina y América Latina para la reubicación de ratas y ratones de laboratorio, los cuales serían sacrificados si no llegan a encontrar un hogar de acogida. Todo empezó en 2016, cuando Verdier adoptó dos ratas porque una amiga le comentó que en la universidad donde habían sido utilizadas para realizar una serie de estudios ya no eran necesarias.

Una red en crecimiento

En la actualidad, la red de acogida de roedores que creó está integrada por 90 hogares de tránsito en Buenos Aires y localidades cercanas que albergan a cientos de animales provenientes de 11 bioterios y laboratorios. En los últimos 10 años rescató a más de 8.000 ejemplares y dio en adopción unos 3.000. La cuenta de Team Ratas en Instagram tiene más de 60.000 seguidores.

La líder de Team Ratas contó que los roedores que reciben “no transmiten enfermedades porque no tuvieron contacto con la calle ni están inoculados con virus y bacterias”. Las ratas y ratones rescatados provienen de bioterios a los que les sobran animales, ejemplares que ya pasaron su etapa reproductiva y ya no tienen utilidad o animales sometidos a experimentos inocuos para sí mismos y los seres humanos. Este es el caso de roedores que han recibido vitaminas o proteínas que modifican su metabolismo, haciéndolos inadecuados para otra investigación.

“Varios laboratorios prefieren eutanasiar a los animales y otros en cambio me dicen ‘llévatelos, no los queremos sacrificar’”, contó Verdier mientras acariciaba a Carlota, una rata albina que luego escuchó toda la conversación desde los hombros de su dueña.

La veterinaria Silvina Díaz, coordinadora de la Tecnicatura de Bioterio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se mostró a favor del realojamiento de estos roedores, siempre que estén saludables, y apuntó que es una práctica habitual en Europa. “Te puedo asegurar que la mayoría de los animales que tenemos en los bioterios están más sanos que la perra que tengo en mi casa, no están en contacto con agentes patógenos”, afirmó.

En Argentina está permitida la tenencia de ratas o ratones como mascotas, siempre que no sean silvestres.

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