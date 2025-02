Jonatan Viale tras el video filtrado: "Me van a tener que matar para sacarme del periodismo"

Viale reconoció que fue un día difícil y que su familia y amigos fueron clave para sostenerlo. "Mi hermana me llamó y me dijo: 'Mové el orto, levantate, te quiero fuerte'. Me dieron fuerza ella, Mica y Alan", contó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1891678848380498326&partner=&hide_thread=false | Se filtró el momento en que la entrevista de esta noche al presidente argentino Javier Milei sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra fue interrumpida de manera abrupta. El video, que no llegó a emitirse en televisión, se difundió en las redes sociales. pic.twitter.com/VKYIVS7esY — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 18, 2025

También reveló que Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media, lo apoyó durante toda la jornada y le pidió que volviera a la radio. "Me cuidó toda la mañana, me decía: 'Vení a la radio', pero le expliqué que primero quería hablar en TN", indicó.

Sobre las críticas que recibió, Viale sostuvo: "No me interesa lo que digan en Twitter ni mis colegas. No trabajo para Depa ni para Copea, mi único compromiso es con la gente que me escucha y me mira en la tele".

También recordó su trayectoria y dijo que en varias oportunidades se negó a hacer campañas políticas: "Tuve mil oportunidades y rechacé todas. Hasta me echaron de un lugar por no querer hacerle la campaña a un tipo", aseveró.

Finalmente, aseguró que no piensa dar un paso al costado: "No dejo el periodismo. Como diría Maradona, que la sigan chupando. A mí me van a tener que matar para sacarme del periodismo".