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Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

A semanas del comienzo del debut ante Argelia, Nico Paz y otros jugadores argentinos encendieron las alarmas por su estado físico de cara a la Copa del Mundo

18 de mayo 2026 · 15:48hs
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Paz y Molina se recuperan de distintas lesiones para estar con la selección argentina en el Mundial.

Paz y Molina se recuperan de distintas lesiones para estar con la selección argentina en el Mundial.

Mientras millones de hinchas aguardan por el inicio del Mundial 2026, una experiencia que sin dudas merece ser vivida, el cuerpo técnico de la selección argentina analiza las variantes para conformar la lista de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos para defender el título. Por eso, Lionel Scaloni sigue de cerca cada paso de sus futbolistas.

A una semana del cierre definitivo de la temporada en las ligas europeas, el entrenador albiceleste se mantiene atento al estado físico de los jugadores, ya que de eso dependerá también la definición de los convocados. En las últimas horas, un golpe de Nicolás Paz generó preocupación en el DT.

El volante de Como de Italia sufrió un golpe en su rodilla izquierda la semana pasada ante Hellas Verona y se perdió el partido de su equipo este domingo, que venció por 1-0 a Parma.

Scaloni Samuel seleccion argentina
El cuerpo técnico albiceleste analiza las variantes para la lista de 26 jugadores.

El cuerpo técnico albiceleste analiza las variantes para la lista de 26 jugadores.

Si bien desde el conjunto italiano remarcaron que Paz no cuenta con una lesión grave, el cuerpo médico de la selección argentina analizó los estudios a los que se sometió el jugador y se mantienen al tanto de su estado, debido a que jugaría el próximo domingo ante Cremonese en la última jornada de la Serie A.

Cabe destacar que Como se jugará la última chance para lograr su clasificación a la próxima edición de la Champions League y, a pesar de que el mediocampista no estuvo presente el pasado fin de semana, el entrenador Cesc Fàbregas contará con el argentino desde el arranque.

Nico Paz tiene su lugar asegurado en el Mundial

De no mediar inconvenientes físicos de último momento, Nico Paz es uno de los nombres consolidados para Scaloni dentro de la lista para la Copa del Mundo, por lo que se espera que forme parte de la nómina de 26 jugadores.

>> Leer más: Mundial 2026: Austria, rival de la selección argentina, presentó la lista de convocados

El destacado rendimiento del ex-Real Madrid lo elevó como una de las figuras de la Serie A, con 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos disputados esta temporada, además de un tanto y cinco pases de gol en cinco encuentros de la Copa Italia.

Desde su debut con la Albiceleste, Paz sumó ocho apariciones y anotó un gol de tiro libre ante Mauritania, en uno de los amistosos de la selección argentina en la última doble fecha Fifa.

Nicolas Paz seleccion argentina (2)
Nico Paz es una de las jóvenes promesas de la selección argentina.

Nico Paz es una de las jóvenes promesas de la selección argentina.

>> Leer más: El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

La enfermería de la selección argentina

Además del mediocampista de Como, otros jugadores que formarían parte de la lista definitiva para el Mundial, por la que Scaloni tendrá hasta el 30 de mayo para presentar la convocatoria, se encuentran entre algodones para recuperarse físicamente durante las semanas venideras.

Cuti Romero es la principal preocupación del cuerpo técnico, titular indiscutido de la selección. El defensor de Tottenham se recupera de una lesión en el ligamento colateral de su pierna derecha y llegará con lo justo a recuperarse para el debut ante Argelia del 16 de junio. El cordobés ya se encuentra en su ciudad natal y trascendió que estaría presente en las tribunas en la final del Apertura, en el duelo entre River y Belgrano, el club en el que se formó.

Por otro lado, Nahuel Molina sufrió un desgarro grado 1 hace una semana, pero tendría el alta para los amistosos previos al Mundial. En tanto, Gonzalo Montiel (desgarro en el cuádriceps) y Nicolás González (recuperación muscular) tendrán unos días más antes de volver a entrenarse con normalidad para la puesta a punto.

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