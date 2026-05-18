En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Tras la decepción por la eliminación en el Apertura, el Canalla debe reponerse del golpe y le apunta de lleno a la Copa Libertadores

Pasado ya el torneo Apertura, en Central la cabeza se pone en modo Copa Libertadores , y de manera definitiva, ya que es lo único que afrontará de aquí hasta el final del semestre, aunque se le podría agregar un partido más por Copa Argentina .

El próximo martes el Canalla se juega una posibilidad inmensa en el Gigante. Y es uno de los desafíos más atractivos. Porque no es algo impone condicionamientos ni nada por estilo, sino todo lo contrario. El equipo irá por un objetivo claramente superador.

Lo que está al alcance de la mano de este equipo de Arroyito es sellar ya el pasaporte a los octavos de final del torneo continental cuando aun reste jugarse una fecha. De por sí, la clasificación no es algo sencillo de lograr y una fecha antes de que termine la fase regular, muchísimo más complejo.

Pero este andar que demostró hasta aquí Central en la Copa Libertadores le da la posibilidad de resolver las cosas ya con algo de antelación. De lograrlo, comenzará a cicatrizar la herida que le produjo la eliminación en el torneo Apertura a manos de River, en el Monumental, en medio de una expectativa muy grande que había por parte de todos en Central.

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E incluso tiene la chance de asegurarse ya el primer puesto en el Grupo H, lo que sería ir al sorteo de la próxima fase ya con otras expectativas.

Cen2 Vicente Pizarro estuvo muy cerca de convertir para Central, pero no llegó a empujarla. Leonardo Vincenti / La Capital

Está claro que Central llega a este final del semestre con las baterías bajas debido al cansancio que le significó la seguidilla de partidos. Es más, este ante Universidad Central se lo debe enmarcar en esa batería de encuentros. Será tres días después de haber jugado frente a River. Después sí volverá a tener otra vez una semana para recuperarse por completo antes de afrontar el choque contra Independiente del Valle de Ecuador (el miércoles 27), en lo que es, por ahora, el último partido oficial que el Canalla tiene programado.

En ese partido frente a Universidad Central se verá también hasta qué punto el plantel haya podido absorber el golpe que viene de sufrir. Hay jugadores de una categoría futbolística y mental como para creer que una cosa no debiera interferir en la otra, pero habrá que demostrarlo.

Qué necesita Central

Central llega a este partido en el primer puesto de su grupo y con tres puntos de diferencia sobre Independiente del Valle y uno más que los venezolanos. Es por esto que con el empate le alcanzará para lograr ya la clasificación a octavos de final.

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En caso de sumar al menos un punto, Universidad Central ya no podrá darle alcance al Canalla y así el objetivo de mínima se habrá cumplido. Pero la tentación de ir por todo está. Porque su el equipo de Jorge Almirón suma de a tres el martes, obligará a Independiente del Valle a hacer lo mismo, en Ecuador, frente a Libertad. Si no lo hace, Central habrá conseguido no sólo la clasificación a octavos, sino que se asegurará también el primer puesto el grupo. Pero esto último sería mirar un poco más allá de lo que la vista le permite.

Cen3 A jorge Almirón el plan no le resultó. Su equipo remó siempre contra la corriente porque le costó entrar en juego. Leonardo Vincenti / La Capital

Hoy lo primero es clasificar y el foco tiene que estar exclusivamente en el Gigante de Arroyito. Lo que venga después o lo que ocurra en otra cancha aportará o no a la causa. Y en ese Gigante se producirá el reencuentro del plantel con sus hinchas después de lo que fue la eliminación en el torneo Apertura, en el que seguramente habrá muestras de agradecimiento por lo hecho y no algún tipo de reclamo. Da la sensación que lo vivido entre Racing y River no hizo otra cosa más que unir sentimientos en Central.

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Tras la derrota, sin palabras

Ya la sensación de angustia la dejó expresada de manera clara el grupo a la salida del Monumental, en medio de una actitud que resulta poco entendible, con un Almirón que se fue del estadio sin realizar la conferencia de prensa y un plantel que hizo exactamente lo mismo. Sin dudas fue una decisión colectiva que se puede entender, pero difícilmente compartir. No es la primera vez que eso sucede tras una derrota.

Pero lo dicho, esa sensación de congoja ya este martes debiera haber quedado enterrada porque sólo de esa forma el equipo podrá focalizarse en lo que ahora es lo único que importa. La Copa Libertadores vuelve a cruzarse en la vida de Central y este Central que viene golpeado lo que quiere y siente es que está en condiciones de cruzar ya una línea de meta.