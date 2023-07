Granata dice que Losada "debería renunciar" a Juntos por el Cambio por vincular a Pullaro con los narcos

La diputada santafesina sostuvo que si la senadora nacional tenía pruebas debería haber ido a la Justicia. En rigor, no solo Losada realizó esa denuncia, sino también Elisa Carrió, que por tal motivo decidió no participar de la alianza santafesina entre el PRO, la UCR y el socialismo

La legisladora dejó en claro su posición respecto a las acusaciones de Carolina Losada contra Maximiliano Pullaro, donde lo vinculaba a los narcos: "Me parece que una persona que ocupa un cargo como el de senadora nacional y es funcionaria pública no debía sentarse en los canales de televisión a acusar de un delito a un compañero de su misma fórmula. Si ella tenía pruebas, como decía que las tenía, se tendría que haber sentado ante la Justicia a hablar de eso. Y si iba en contra de sus valores que un compañero esté vinculado al narcotráfico, se tendría que haber ido del espacio, es más está tiempo de irse del espacio. Se tiene que ir del espacio. Es una mentirosa si se pone a disposición y hace campaña con Maxi, todo lo que dijo es mentira. Es muy grave lo que va a suceder de ahora en adelante con la senadora, debería renunciar al espacio porque atenta contra los valores que dijo que no compartía con Pullaro", añadió.

La denuncia de Losada

Durante la reciente campaña electoral Losada disparó munición gruesa contra su contrincante interno Pullaro a quien lo relacionó con el narcotráfico: "Hay un candidato, que fue ministro de Seguridad santafesino, que tiene mucho que hablar y que explicar respecto a lo que hizo en su momento y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo".

Losada avaló en ese momento las denuncias que hizo Lilita Carrió cuando se estaba armando la nueva alianza opositora con la fusión de Juntos por el Cambio y el ex Frente Progresista y la titular de la Coalición Cívica dijo que no podía integrar ese espacio porque había dirigentes vinculados al narco, aunque en ese momento no dio nombres pero su partido quedó afuera de Unidos para Cambiar Santa Fe: "Lilita tuvo sus reparos por un tema que para mi no es menor que existen algunos contactos de candidatos con el narcotráfico", sostuvo Losada.

"Yo no soy la candidata del narcotráfico, yo estoy segura que no soy yo", dijo la candidata con tono sugestivo y denunció que "se esta poniendo mucha plata para desprestigiarme, para seguir con sus negocios, son personas oscuras que siempre lo han sido".

Consultada sobre los supuestos vínculos de Pullaro con el narcotráfico, Losada había afirmó durante la campaña que es algo que tendría que explicar el candidato radical. Sin embargo, añadió: “Sí sé que hay una persona de confianza de él (Alejandro Druetta), que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas cuando era ministro de Seguridad provincial. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos”.

Planteadas las profundas diferencias Losada había asegurado que tras las Paso no trabajaría junto a Pullaro independientemente de los resultados de las urnas. “Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales”.

Las sospechas de Carrió

La semana pasada, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, consideró que las campañas que llevan adelante los precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, tienen características "pornográficas" por el caudal de dinero que manejan y sostuvo que "la Justicia Electoral debe investigar" si esos fondos provienen del narcotráfico.

Carrió afirmó, antes de su internación por un accidente isquémico transitorio, que "nunca" ha "visto una campaña en 30 años de vida política con este escándalo de dinero" y al ser consultada por el origen de esos fondos señaló que "pueden ser del narcotráfico".

“El otro día me descompuse en Rosario, porque cada cartel grande sale 1.800.000 pesos y había cinco por cuadra, mientras la gente se muere. Me descompuse, sentí asco", indicó al acompañar a su precandidato a gobernador de Santa Fe, Eduardo Maradona.