Scaglia: "Ojalá Milei aprenda de los santafesinos el diálogo como herramienta política"

Ha sido un mes de mucho trabajo, hemos logrado cosas que no pasaban. En lo legislativo se aprobaron más de quince leyes, que tuvieron que ver con la seguridad de la provincia, como la ley de narcomenudeo y el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación. Son cosas muy importantes que ya se sienten en la provincia Por eso decimos que las leyes cambian vidas. También pusimos a consideración las emergencias, como la hídrica. Todos sabemos lo que significa, veníamos previendo que El Niño iba a aparecer con fuerza y no nos equivocamos. En eso fuimos muy rápidos y ejecutivos, y por eso pudimos acompañar con recursos del Estado. Destaco que en ese momento nadie dudó de votar esa ley y darle herramientas a los ministerios que estaban encima de esos temas. También la emergencia social, en educación, tuvieron sus repercusiones. Además, creo que fue un mes de mucho recorrer la provincia, de seguir estando presente, de tomar medidas concretas. Siento que empezamos a darle cuerpo y vida al gobierno de la provincia.

¿Cuál es el peor aspecto de la herencia que recibieron?

La situación financiera de la provincia de Santa Fe, sin dudas. El déficit financiero que tiene la provincia sumado a un retraso de la infraestructura. Ese es el lugar más duro que tenés para proyectar, porque en seguridad tenés que buscar recursos y salir a comprar móviles, pero también tenés que ver cómo vamos a reparar las rutas, a terminar las obras empezadas o mejorar los edificios públicos. Me refiero a hospitales, escuelas, los lugares donde trabaja la gente. Es una deuda muy grande que tiene el Estado de la provincia de Santa Fe.

De las 17 leyes que aprobaron desde el cambio de gobierno, ¿hay alguna que les parezca más importante que otras?

Las más importantes son las de narcomenudeo y el Ministerio Público de la Acusación. Son dos leyes que se concatenan entre sí: es importante que la policía de Santa Fe pueda actuar ante el microtráfico, pero también fortalecer el sistema de Justicia para que los fiscales puedan intervenir y actuar con mucho poder de decisión. A eso hay que sumar la emergencia en seguridad, que nos permitió recomponer los móviles y que la policía vuelva a estar en la calle y agregale las leyes que tienen que ver con el sistema penitenciario. Son normas de un plan de seguridad que estamos llevando día a día para que los santafesinos vivamos mejor.

En los tres gobiernos del Frente Progresista la mayoría del Senado la tuvo el peronismo, ¿Cómo es presidir esta Cámara alta donde la mayoría la tiene Unidos?

Si bien nosotros tenemos la mayoría y podríamos haber votado las leyes solos, el PJ nos acompañó. Rescato mucho esa actitud propositiva, de darnos las herramientas y entender que hoy tienen que acompañar frente a un lugar muy difícil en que estamos los santafesinos. Que no tienen que obturar sino que tienen que colaborar. Las leyes que la provincia necesita en el Senado fueron aprobadas por unanimidad. Es muy importante eso porque uno podría pensar que con mayoría absoluta la Cámara podría ser una escribanía: sesionamos y votamos lo que queremos. La principal herramienta, y en esto tiene un rol importantísimo Felipe Michlig, es dialogar, poner sobre la mesa las ideas y cambiar cuando algunos senadores piden algún tipo de reformas.

¿Cómo funciona el tridente con Clara García y Pullaro?

Muy bien. Tengo una gran relación con Clara, que estamos construyendo. Nos conocemos desde hace muchos años, pero siempre estuvimos en espacios muy distintos. La primera sesión que me tocó presidir, mi bautismo en la Cámara, fue con muchas leyes y fue una sesión muy intensa: Diputados votaba un proyecto y lo enviaba al Senado para que pudiéramos sacarlo rápido y nosotros hacíamos lo mismo. Hubo mucho diálogo con Clara y los presidentes de los bloques. Estamos haciendo un gran trabajo de cooperación, nos acompañamos mucho. Valoro mucho a Clara, es una mujer muy inteligente, y sobre todo es buena gente.

¿Cuáles son los temas para la agenda legislativa de febrero?

Tenemos todavía varias leyes que hay que seguir trabajando, que son las que vienen en el mensaje del Ejecutivo. La reforma del Código Procesal Penal, la ley orgánica del Poder Judicial. También tenemos pendiente de lo de la Defensa Pública. Esos son los temas que nos van a llevar gran parte de la discusión de febrero. Nosotros empezamos a discutir en diciembre. Hemos recibido a colegios de abogados y de magistrados y a todos les dijimos que empiecen a traernos propuestas sobre estos temas que son importantes y que tienen que ver con nuestro sistema de Justicia.

¿Hay temas que se pueden sumar y que no están incluidos en este paquete?

Dependerá también del gobernador y la urgencia que tengan algunos ministerios. Hay leyes que hay que poner sobre la mesa en el futuro, como la ley de educación o las reformas en salud, pero en este momento en lo legislativo estamos muy concentrados en seguridad y justicia, donde más se requieren cambios para que la tarea sea más ágil. Igual fijate que cuando asumimos sacamos la emergencia social, educativa y en salud porque los ministros nos pidieron que intervengamos rápido porque necesitaban de acciones más concretas del Estado. También hay que esperar que los senadores propongan, eso va a ser muy interesante.

image.png Foto: LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Pasemos a la situación del PRO. En los últimos días dijo que le interesa presidir el partido en la provincia, ¿por qué?

Creo que que puedo conducirlo con una mirada de más apertura. En el PRO hay muchas líneas que conviven, pero puedo representar la unidad que el partido necesita. Conozco al PRO de punta a punta. Tengo ganas de dedicarle tiempo y poner sobre la mesa la discusión de lo que es nuestro partido, que tiene que pasar también por un debate muy profundo interno a nivel nacional respecto a cómo nos ordenamos en el marco de un gobierno nacional del cual muchos PRO son parte, pero hay otros PRO que son críticos, no quiero decir opositores. En estas discusiones profundas quienes gobernamos las provincias tenemos mucho para decir. Como vicegobernadora de la provincia creo que tengo un rol muy protagónico, le serviría mucho al partido y a mí me gustaría hacerlo.

¿Le parece que el PRO santafesino desaprovechó oportunidades para desarrollarse y tener más despliegue territorial?

Es cierto que a veces falta ese armado más local que ha sido el fuerte del radicalismo. Nuestra fuerza territorial no ha sido tan grande y también venimos de haber perdido la elección de Mauricio y de dos años muy difíciles de la pandemia, pero hay que volver a darle vida a la fuerza porque nuestro electorado sigue estando. La representación de la gente que quiere un cambio está y nos acompañó. Los dos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio eran del PRO. Está esa impronta del vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a transformar. Mauricio sigue siendo un líder para muchos argentinos, y me incluyo, con sus propuestas, su voluntad de seguir apostando al cambio. Ese fue el mensaje de Patricia, de Horacio, que se acompañaron después de las Paso, pero Javier Milei supo representar el momento mejor que nosotros y hoy es el presidente de los argentinos. Creo que hay que apoyarlo y acompañarlo para que lleve adelante la transformación, porque indudablemente nuestro votantes y quienes siguen las ideas del PRO estamos más anclados en la idea de que tiene que haber un cambio en la Argentina, que no podemos seguir como estamos.

En el partido hay diferentes líneas sobre cómo posicionarse con respecto al gobierno nacional, ¿cuál cree que debería ser el lugar del PRO?

Llevándose bien con todos. Para lo nacional hay que ser más santafesinos, en la idea de Unidos de entender que en las diferencias hay muchas coincidencias y que el PRO no tiene una sola mirada. El PRO es mucho más amplio que cuando se fundó, que tenía un solo líder o una sola mirada. El crecimiento del PRO ha permitido que haya otros liderazgos y que pueden tener miradas críticas hacia algunos procesos. Por eso digo que hay que poner más santafesinidad a la Argentina. Ojalá Milei aprenda de nosotros los santafesinos que pudimos encontrar en el diálogo una herramienta de construcción política. Ese diálogo, aún con muchas diferencias, hoy nos está dando frutos y la gente lo reconoce. Nuestro partido tiene que entender que no hay que anular a nadie, que hay que sumar todos juntos y tener una mirada más propositiva sobre el país que queremos. ç

En esa mirada santafesina han tenido chispazos con el gobierno nacional con biocombustibles, retenciones.

Pero nunca fueron desde la negatividad. Siempre planteamos desde esa mirada santafesina, de decirle al gobierno nacional que estamos para apoyarlo, que queremos los cambios y que realmente Argentina vaya hacia otro lugar, que no somos obturadores, pero que también tenemos cosas para decir en la defensa de nuestra producción y de los intereses de nuestra provincia. Eso no significa que digamos no a la ley o al DNU, le decimos al gobierno nacional que sí, pero que preste atención a ciertas cuestiones. A veces por desconocimiento o por no querer escuchar te llevás puestas cadenas productivas muy importantes en el lugar en que están localizadas. Biocombustibles es una, pero otra es la del algodón, en el norte de nuestra provincia. De qué sirve poner diez puntos más de retenciones si te podés llevar puestos un montón de fuentes de trabajo. Uno puede ir a hablar con lógica al gobierno nacional y plantear cosas que son razonables.

¿Bullrich debería dejar de ser presidenta del PRO si sigue siendo funcionaria del gobierno?

Ella ya convocó a elecciones, y ha planteado que fue una decisión personal de ella y no partidaria. Ella tiene mucho para dar a la Argentina y como santafesina lo celebro. No hay nadie mejor que Patricia para el lugar en el que está. Si hoy tenemos la posibilidad de mostrar que estamos trabajando en conjunto es gracias a Patricia.

En Unidos hay diferentes miradas sobre el gobierno de Milei: desde el PRO hasta el socialismo, que tiene una postura muy crítica. ¿Eso puede generar tensiones en la coalición?

Por eso digo que los santafesinos entendemos que no nos tiene que generar ningún tipo de división al interior de Unidos. Entendemos que hay posiciones diversas y algunas tienen una mirada más de acompañar o de ser parte y otras son más críticas, pero todos coincidimos en la defensa de los intereses de la provincia. Ahí es donde la Argentina puede aprender de nosotros: aún con posiciones diferentes encontramos puntos de acuerdo. Eso tiene que pasar en el Congreso. Para mí la ley ómnibus y el DNU no son todo sí o todo no. Hay cosas en las que podemos coincidir y otras en que no. Se requerirán los consensos necesarios o se caerán, eso también es sano que pase.

Hasta ahora Pullaro no tiene reelección. ¿Le gustaría ser gobernadora?

Constitucionalmente yo tampoco yo puedo competir por la Gobernación. Quiero dejar algo en claro: yo vine y estoy acá para acompañarlo a Maxi, no para competir. Él lidera y yo estoy para aportar en esta idea de cogobierno, para que él sea el gobernador más reconocido de la Argentina. No voy a obstruir nada de lo que tenemos que hacer en Santa Fe.