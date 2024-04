Gerardo Romano cargó contra Javier Milei: "Es un sádico, hace sufrir a la gente"

El actor criticó con dureza al presidente por no haber cumplido su promesa de campaña de que "el ajuste lo iba a pagar la casta"

Gerardo Romano, reconocido militante del kirchnerismo, cargó contra el gobierno de Javier Milei . El actor, que este verano sorprendió al revelar que padece Parkinson, criticó la presidente por no haber cumplido su promesa de que "el ajuste lo iba a pagar la casta" y apoyó las críticas de su colega, Carlos Belloso , quien disparó munición gruesa contra los recortes al Estado

" Ya está descartada la falta de legitimidad que implica no cumplir con las promesas electorales . Milei ganó las elecciones porque dijo que iba a pagar la casta y acá no quedó claro quién es la casta. Hubo una mega devaluación, hay terror de tarifas que se vienen, la licuación de jubilaciones y salarios, el recorte de jubilaciones ”, señaló el intérprete este miércoles en declaraciones a TN.

Y agregó: “ No dijo que la casta la íbamos a pagar nosotros, yo soy jubilado y vamos a cobrar en cuotas . En el 2015 yo cobraba la mínima, igual que ahora, y eran 672 dólares, eso era el mínimo”.

Embed

>> Leer más: María Valenzuela la respondió a Guillermo Francella y denunció falta de medicación para su hija

“Belloso se quedó corto. Un presidente que dice ‘mogólico de mierda’, ¿cómo lo entendés?”, expresó Romano. Luego, le consultaron si estaba de acuerdo con lo que su colega había afirmado sobre que no había que darle ni un minuto más al presidente. Y dijo: “Estoy a favor de la democracia, pero hay mecanismos de interrupción del poder político, como en México que se ha incorporado una medida que establece el delito constitucional”.

En otro tramo de la entrevista, le consultan sobre los motivos que llevaron a la sociedad a votar otra opción diferente. Romano contestó: “Por intoxicación de peronismo. A Alberto (Fernández) le dieron duro, pagó la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP”.

Más adelante, apoyó las palabras de su compañero. “Belloso lo dijo todo. Los artistas no lo quieren porque hace sufrir a la gente, porque es un sádico, porque es agresivo”.

Qué dijo Carlos Belloso

El pasado 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, Carlos Belloso cargó con dureza contra el gobierno de Javier Milei. “El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”, disparó.

“Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia", añadió el actor, que en televisión actuó en "Campeones de la vida" y en cine en "La odisea de los giles". Y amplió: "No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”.

tapavello.jpeg Carlos Belloso, un actor polifacético que resiste a la voracidad del poder capitalista con humor, ironía e ingenio.

Belloso reconoció el fuerte apoyo que recibió Miei en las urnas, pero advirtió que eso no legitima sus medidas de gobierno. “Hay mecanismos, está el juicio político, está el paro indeterminado de los gremios, están las manifestaciones -indicó-. Fijate cómo las reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia. Es de confrontación y lamentablemente hay que confrontar”,