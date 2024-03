Francos: "La dirigencia política argentina tiene que cortar con el pasado"

En la tarea de reconstruir el vínculo con las provincias, Francos reveló que con el mandatario mendocino siempre hubo buen diálogo, y destacó que “hace siete años logró el equilibrio fiscal en Mendoza y seguramente será un actor principal para generar el diálogo”.

En representación del Poder Ejecutivo asistieron al desayuno la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. Junto a Cornejo, y por parte de las provincias, lo hizo el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

A su turno, la titular del Senado manifestó que el gobierno es consciente de que “los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme, que hay mucho de sacrifico y de esperanza también y esperamos estar a la altura de todas estas expectativas”.

“Hacemos un gran esfuerzo para que haya un mensaje federal y desde el Senado tratamos de ampliar los brazos y de generar el abrazo entre las provincias y los distintos sectores de nuestro país”, agregó.

Otro de los que tomó la palabra en la previa al desayuno fue Cornejo, quien respaldó a Milei en el inicio de sesiones ordinarias: “Es música para nuestros oídos porque la Argentina, por su diseño constitucional federal, necesita, sí o sí, un pacto entre las provincias y la nación”.

Decadencia

“Aspiramos a que Milei de vuelta la historia de este país de decadencia. Tenemos esa esperanza, no somos de su mismo signo político, pero la Argentina no puede perder cuatro años más por eso hay que apoyar las reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país”, planteó Cornejo.

En la misma línea, reveló que se compromete a que el gobierno nacional “tenga éxito”, aunque alertó que no es basta con alcanzar el déficit fiscal cero si no se aplican las reformas necesarias.

“Si bien hay una etapa anterior de pactos fiscales, es alentadora la convocatoria. Si es cierto que con el déficit cero no alcanza. Hay mejoras estructurales que deben darse en el plano laboral y fiscal que requieren seguridad jurídica”, concluyó.

Por estas horas, y a escasos días del llamado del presidente, la administración libertaria estudia la posibilidad de concretar una convocatoria previa al 25 de mayo —a la que hizo referencia Milei en el recinto— y reunir a los gobernadores que quieran adherir al pacto.

Látigo y billetera

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que apoyará el Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei si el gobierno nacional se compromete a “defender el federalismo” y abandona su “política de látigo y billetera” para “disciplinar” a los mandatarios provinciales.

“Así como el gobierno dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”, dijo Sáenz.

El gobernador salteño, quien el viernes último asistió al discurso que pronunció Milei ante la Asamblea Legislativa en el Congreso, afirmó que hasta el momento el gobierno “está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra”, en referencia al recorte de fondos aplicados a las provincias.

“Está logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya”, afirmó.

Al respecto, ante la propuesta hecha por Milei para debatir con las provincias las pautas de un pacto fiscal, Sáenz aseveró que se trata de un “parche” porque todavía no se estableció un nuevo esquema de coparticipación, como fue contemplado en la reforma constitucional de 1994.

Sáenz, en tanto, criticó al gobierno nacional por “disciplinar a los gobernadores” mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de “látigo y billetera”.

Para Sáenz, no se trata de “una nueva forma de hacer política”, sino que en otro momento también fue aplicada por “otros gobiernos centralistas” para que los gobernadores fueran “delegados” del Ejecutivo nacional.

“Una cosa es servir y ser útiles para darles herramientas al gobierno nacional y otra es ser serviles”, dijo sobre la gestión de Milei y agregó: “Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan”.

“La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica”, opinó.