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Fopea rechazó la prohibición del gobierno nacional al ingreso de periodistas a la Casa Rosada

La entidad cuestionó la medida de la dirigencia de Milei y advirtió que limita el acceso a la información pública y afecta la cobertura del Poder Ejecutivo

23 de abril 2026 · 15:23hs
El presidente Javier Milei en la sala de conferencias de Casa Rosada

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei en la sala de conferencias de Casa Rosada

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó la medida del gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y advirtió que la medida afecta el derecho a la información pública y el funcionamiento institucional.

A través de un comunicado, la entidad expresó su "rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo".

Fopea remarcó la "gravedad institucional" de la medida y sostuvo que "altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional".

Las críticas de Fopea a la medida del gobierno

El foro advirtió que la decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino también el acceso de la ciudadanía a la información. "Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno", señaló.

En esa línea, agregó: "En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes".

>> Leer más: Adepa y Fopea, en contra de la creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno

El posicionamiento surgió luego de que trascendiera que la medida oficial se vincula a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal presentada por la Casa Militar contra periodistas del canal TN, tras la difusión de imágenes del interior de la sede gubernamental.

Sobre ese punto, el organismo indicó que, según la información disponible, el equipo periodístico había dado a conocer el trabajo que realizaba dentro de la Casa Rosada, un ámbito que, si bien cuenta con normas específicas, mantiene carácter público. También subrayó que la causa judicial aún no cuenta con una resolución que determine irregularidades.

La entidad sostuvo que tanto el bloqueo del ingreso como la denuncia judicial "no se corresponden con los principios que deben regir en un sistema democrático y generan un efecto que excede ampliamente el caso invocado como fundamento".

En ese marco, Fopea instó al gobierno a "revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho a la información".

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La postura del gobierno

Desde el Ejecutivo justificaron la medida como preventiva. "La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional", explicó el secretario de Prensa, Javier Lanari.

En paralelo a las críticas, el presidente Javier Milei respaldó públicamente la decisión. "Excelente medida", publicó en redes sociales, donde también compartió mensajes de apoyo de comunicadores afines.

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