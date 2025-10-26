Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Los primeros datos de las mesas testigo de las elecciones relevadas por el gobierno provincial anticiparon una ventaja de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe. Según los resultados difundidos este domingo por el presidente del Partido Socialista y referente de Provincias Unidas , Joaquín Blanco , el espacio oficialista nacional se habría impuesto con el 38% de los votos .

En una conferencia brindada pasadas las 20.30, Blanco detalló que los datos surgen de una muestra de 257 mesas distribuidas en toda la provincia , lo que —según explicó— “permite tener un diagnóstico preciso y una tendencia que, a nuestro modo de ver, ya es definitiva”.

“Nuestras mesas testigo indican que La Libertad Avanza ganó la provincia de Santa Fe con el 38% de los votos , que Fuerza Patria se ubica en segundo lugar con el 27%, Provincias Unidas en tercer lugar con el 18% y el Frente Amplio por la Soberanía en cuarto lugar con el 3%”, afirmó el dirigente socialista.

Según esa misma proyección, de las nueve bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Fe, cuatro corresponderían a La Libertad Avanza , tres a Fuerza Patria y dos a Provincias Unidas .

Blanco remarcó que el dato oficial deberá confirmarse con el escrutinio provisorio de la Dirección Nacional Electoral (Dine), que comenzará a difundirse pasadas las 21, pero sostuvo que las mesas relevadas por el gobierno provincial “reflejan una tendencia clara”.

Un mapa político reconfigurado

De confirmarse esos números, el resultado marcaría un avance de Javier Milei en Santa Fe, con un fuerte desempeño del espacio libertario en los principales centros urbanos, y dejaría a Fuerza Patria —liderada por Caren Tepp— como segunda fuerza provincial, consolidando un crecimiento del voto progresista.

En tanto, el frente Provincias Unidas, encabezado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, se ubicaría en tercer lugar, con un resultado que refleja el impacto del voto dividido entre el oficialismo provincial y nacional.

Expectativa en los comandos partidarios

Mientras tanto, los tres principales búnkeres de Rosario seguían con atención los datos oficiales. En Vista Río, la militancia libertaria celebraba con euforia los primeros guarismos; en Distrito Siete, el clima era de cautela en el comando de Fuerza Patria; y en el Bioceres Arena, los referentes de Provincias Unidas analizaban los resultados con prudencia.