Fein advirtió que, "sin mujeres en la Corte, no hay Justicia"

Además, la Casa Rosada anunció que nominará a Manuel García Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años en diciembre próximo.

Más reacciones

En tanto, la diputada nacional Margarita Stolbizer y otras dirigentes de la oposición cuestionaron la falta de "equidad de género" en las nominaciones que realizó el gobierno nacional para cubrir las vacantes de la Corte.

“Expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de la Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte sean ocupadas por mujeres”, aseguró Stolbizer.

En el mismo sentido se manifestó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, quien sostuvo que el Ejecutivo se “olvidó” de las mujeres a la hora de proponer los nuevos integrantes de la Corte.

En tanto, su par del Frente de Izquierda Myriam Bregman apunto: “No fallan. Todos antiderechos”.

A su turno, en La Libertad Avanza (LLA), el diputado de la provincia de Buenos Aires Agustín Romo salió a defender la decisión del Ejecutivo nacional.

“Realmente extraordinarias las criticas de las compañeras feministas a los dos personas elegidas por el presidente para la Corte. Se quejan de que no son mujeres. Unica critica. No si son aptos, capaces, inteligentes, honestos. No, que no son mujeres. Sigan así, sin verla”, planteó Romo.