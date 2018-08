Farías disparó contra el justicialismo por no apoyar la reforma

El ministro de Gobierno Pablo Farías disparó contra los legisladores de la oposición que votaron en contra de habilitar el debate de la reforma constitucional. Lo hizo al finalizar la sesión extraordinaria que se llevó a cabo hoy en la que la propuesta del oficialismo obtuvo 24 votos a favor y 25 en contra, frustrándose las expectativas del gobernador Miguel Lifschitz de que se trate su reelección.

"Se quejan de la falta de búsqueda de consenso y no han hecho ningún esfuerzo, sabiendo que el gobierno hace más de dos años que está tratando este tema", comentó Farías en conferencia de prensa, y añadió: "Llama la atención algunos legisladores del justicialismo, algunos que estuvieron en el justicialismo y hoy están en el bloque de Cambiemos, que hablan como si no tuvieron historia; como si no hubieran tenido 24 años de gobierno en la provincia de Santa Fe".

"No está en discusión el futuro electoral de Miguel Lifschitz. Me parece que ese es uno de los errores permanentes en los que ha caído la oposición"