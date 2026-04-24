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Provincial, a nada de pasar en Viedma a los cuartos de la Liga Argentina de Básquet

En el cuarto juego, Provincial perdió por un punto ante Deportivo Viedma y define el domingo en Rosario el pase a cuartos de la Liga Argentina de Básquet.

24 de abril 2026 · 00:11hs
El cuarto juego en Viedma

CAP

El cuarto juego en Viedma, que alargó el suspenso de la clasificación de Provincial en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial estuvo muy cerca de acceder a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet, pero cayó en la visita a Deportivo Viedma 78 a 77 y ahora la llave se definirá el domingo en Rosario.

Después de dos triunfos sufridos en el Salvador Bonilla (78-72 y 75-60), y de la reacción de Deportivo Viedma (83-69), el cuarto juego se desarrolló con disímiles características.

A diferencia de los otros tres juegos, todo fue del local hasta el inicio del último cuarto. Ahí fue cuando Provincial estuvo a un tiro libre de llevar el partido a suplementario.

>>Leer más: Provincial no pudo en el tercer chico y se prolonga la serie en la Liga Argentina de Básquet

El partido de Provincial en Viedma

El primer parcial se asemejó bastante al inicio del primer partido en el Bonilla. Deportivo Viedma jugó cómodo, Provin cometió muchos errores y no sorprendió la diferencia al final: 25 a 13.

El equipo del Rojo pareció reaccionar en el segundo cuarto, peleó más cada pelota y llegó al final del primer tiempo con un mucho más manejable 39-33 en contra.

>>Leer más: Provincial busca liquidar la serie ante Deportivo Viedma en la Liga Argentina de Básquet

Pero fue un espejismo, porque otra vez Viedma hizo pesar la localía para alejarse a un cómo 61-49 que hacía prever un final tranquilo.

Pero el conjunto de Esteban Gatti sacó lo mejor de su repertorio en máxima presión y, aunque nunca pudo ponerse arriba, dispuso de dos tiros libres para empatar.

El primero lo marcó Abraham Barahona Arroyo, pero falló el otro a 9 segundos del final, Viedma capturó el rebote y empató la serie 2 a 2.

Provincial fue el mejor de la fase regular pero deberá revalidarlo de nuevo en Rosario. El domingo el Salvador Bonilla será un hervidero. Ahí se jugará la temporada y el sueño de seguir avanzando hacia la Liga Nacional.

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