La Capital | Política | España

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

El presidente estadounidense ordenó cortar las relaciones comerciales entre países ante la negativa de ceder las bases militares

4 de marzo 2026 · 10:55hs
Pedro Sánchez rechazó el conflicto en Medio Oriente

Pedro Sánchez rechazó el conflicto en Medio Oriente

Donald Trump amenazó a España con "un embargo total" en el comercio bilateral entre países debido a la decisión por parte de Pedro Sánchez de negar el acceso a las bases militares conjuntas para los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Frente a ello, el presidente brindó una declaración institucional respecto a su postura en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Durante su reunión con periodistas, el líder norteamericano comentó que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “romper todas las relaciones” con el país ibérico por el "mal comportamiento de España".

Ante el rechazo español, Trump aseguró: "España dice que no podemos usar sus bases. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo".

Por otro lado, el presidente estadounidense calificó al país europeo como "un aliado terrible" y exclamó que "no quiere saber nada con España". La intimidación desde Washington generó preocupación, aunque es toda una incógnita si finalmente podrá avanzar con esta prohibición. Esto se debe a que el país ibérico forma parte de la Unión Europea y los acuerdos comerciales concretados rigen para los 27 países miembros.

>> Leer más: Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Pedro respondió a las amenazas de Donald Trump

El mandamás español aclaró la postura nacional en medio de las tensiones: "La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”. En este sentido, agregó: “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo".

Además, remarcó que la conducta adoptada "es la misma" a los casos de guerra en Gaza y Ucrania: "‘No’ a la quiebra del derecho internacional, ‘no’ a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y bombas, y a ‘no’ a repetir errores del pasado".

Sánchez lamentó los ataques ocurridos en Medio Oriente: "Nadie sabe con certeza que pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes iniciaron el primer ataque".

Por último, el presidente del gobierno reafirmó su rechazo total al conflicto bélico, sin mencionar a Trump: "Es inaceptable que algunos presidentes utilicen la niebla de la guerra para encubrir sus fracasos".

Aunque EE.UU. tenga a su disposición una base aérea y otra naval en Andalucía, la determinación de no cederlas por parte del régimen español se debe a que "no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio de Cooperación para la Defensa y que no encaje en la Carta de Naciones Unidas", según aseguró José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores del país europeo.

Noticias relacionadas
Cúneo Libarona acompañó al jefe del Estado argentino desde el inicio de su mandato.

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

El gobierno provincial aumentó el sueldo a policías 

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

organismos de ddhh pidieron flexibilizar las restricciones a cristina

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

El contacto entre Milei y Lamelas se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Trump.

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Lo último

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia como ministro de Justicia: el balance de gestión

Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia como ministro de Justicia: el balance de gestión

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Bajo el lema "El Estado debe responder", profesionales y transportistas reclamarán este jueves el pago de deudas y la actualización de los montos

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida
La Ciudad

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
Política

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Ovación
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Ovación

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Policiales
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

La Ciudad
El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: No me gustó esa agresión que vi
Política

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina
Política

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi
La Ciudad

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional