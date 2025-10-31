La Capital | Política | Lousteau

Escrutinio definitivo: qué podría pasar con la banca que Lousteau pelea voto a voto con LLA

En Caba, fiscales de distintas fuerzas están participando del escrutinio definitivo. El lugar del radical podría convertirse en la octava banca del oficialismo

31 de octubre 2025 · 10:00hs
Resta conocer el resultado del escrutinio definitivo para saber qué va a pasar con la banca de Martín Lousteau 

La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y se quedó con dos de las tres bancas en el Senado y siete de los trece lugares en la Cámara baja. No obstante, el escrutinio definitivo abre la posibilidad de que la victoria sea más amplia para el oficialismo y que puedan hacerse con el octavo lugar en la Cámara baja. La banca que está en juego es la de Martín Lousteau, quien obtuvo el cuarto puesto en los comicios.

En particular, la lista de senadores que llevaba a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza se quedó con el 50% de los votos, mientras que Alejandro Fargossi en Diputados -también de la alianza PRO y LLA- se llevó el 47% de los sufragios. Por su parte, Martín Lousteau cosechó 97.794 votos, quedó en el cuarto puesto bajo la lista Ciudadanos Unidos, enclave porteño de la alianza de gobernadores y logró quedarse con un solo lugar en la Cámara baja.

La conquista de una banca en Diputados por parte de Ciudadanos Unidos fue reñida, apenas 1.411 votos de diferencia entre el octavo lugar para los libertarios y el resultado del radical. El economista logró capitalizar una de las trece bancas en juego debido a la distribución que realiza la Junta Electoral en base al sistema D'Hont.

Ahora, y en el marco del escrutinio definitivo que comenzó este miércoles se abre la posibilidad de que el oficialismo conquiste una banca más y que Martín Lousteau no logre entrar a la Cámara baja. Vale recordar que el economista fue electo senador en 2019, por lo que este 10 de diciembre termina su mandato.

Qué podría suceder con la banca de Lousteau en el escrutinio definitivo

Este miércoles, comenzó el escrutinio definitivo y se extiende hasta este viernes. Por el reparto de bancas que realiza el sistema D’Hont, es muy poca la diferencia de votos entre el lugar conquistado por Ciudadanos Unidos y el octavo puesto de LLA. Para ser precisos, 1411 votos.

De esta manera, si en el conteo definitivo se revierten los resultados, Martín Loustau podría quedarse afuera de Diputados y podría ingresar Valeria Rodríguez Trimarchi, la octava en la lista del oficialismo.

En estos momentos, todavía se está llevando adelante el escrutinio definitivo, del que participan representantes de todas las fuerzas políticas que fueron parte del comicio. Desde el entorno del senador afirmaron a medios nacionales que todavía están a la espera de la confirmación del conteo oficial, que finalizará este viernes, pero confían en que la banca será para Ciudadanos Unidos.

Dejanos tu comentario
