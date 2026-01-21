Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en sus oficinas

El gobernador confirmó que encontraron tres aparatos en su despacho y en la Secretaría General. Ya hay investigaciones internas

El gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio , denunció públicamente el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en áreas sensibles del gobierno provincial, entre ellas su oficina personal y dependencias de la Secretaría General de la Gobernación . El episodio derivó en denuncias penales ante la Justicia y en la apertura de investigaciones administrativas internas para determinar responsabilidades.

La información fue difundida por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde confirmó que los dispositivos fueron detectados durante tareas de control en edificios oficiales. “Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, escribió Frigerio, en un mensaje que tuvo fuerte impacto político.

Desde el Ejecutivo entrerriano indicaron que, una vez identificado el material, se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones. Por el momento, no trascendieron detalles técnicos sobre los aparatos hallados ni sobre el tiempo que podrían haber estado operativos, información que quedará sujeta a las pericias judiciales .

La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que deberá avanzar con el análisis de los dispositivos , su funcionamiento y el posible encuadre penal de los hechos. En paralelo, se iniciaron sumarios internos para establecer si existieron fallas en los sistemas de seguridad , negligencias o incluso la participación de agentes estatales en la colocación de los aparatos.

Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes. En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo

>> Leer más: Pullaro, Llaryora y Frigerio le piden a Milei que le baje las "malditas" retenciones al campo

Fuentes oficiales señalaron que la investigación buscará reconstruir cómo y cuándo fueron instalados los dispositivos, un punto clave para determinar si el espionaje se remonta a gestiones anteriores o si ocurrió con posterioridad al cambio de gobierno.

Un mensaje político

En su pronunciamiento público, Frigerio vinculó el episodio con prácticas que, según afirmó, forman parte del pasado político de la provincia. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, sostuvo, marcando una definición política frente a un hecho que calificó como de extrema gravedad institucional.

El gobernador asumió en diciembre de 2023 con un discurso centrado en la modernización del Estado, el orden de las cuentas públicas y la reconstrucción institucional. En ese contexto, el hallazgo de dispositivos de espionaje ilegal en oficinas oficiales reaviva el debate sobre el uso indebido de herramientas de inteligencia dentro del Estado y su eventual utilización con fines políticos.

Interrogantes abiertos

Por ahora, desde la Casa de Gobierno mantienen reserva sobre mayores precisiones, a la espera de los primeros resultados de las pericias. No se descarta que en los próximos días se amplíen las denuncias con nuevos elementos o testimonios.

La investigación deberá establecer no sólo quiénes fueron los responsables, sino también desde cuándo se realizaban las tareas de espionaje y qué información pudo haber sido obtenida. Mientras tanto, el episodio ya dejó planteados interrogantes profundos sobre la seguridad institucional y el control de prácticas ilegales dentro del Estado provincial.