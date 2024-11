En vivo: en medio de tensiones con Villarruel y los gobernadores, Francos expone en el Senado

La visita del jefe de Gabinete obligará a los senadores a volver al hemiciclo senatorial después de largas semanas sin actividad y con poca concurrencia de la totalidad de los bloques a la Cámara alta.

La última sesión fue el pasado 27 de septiembre, cuando los legisladores aprobaron la ley que amplía el Registro de Datos Genéticos, un proyecto en homenaje al ARA San Juan, dos pliegos de camaristas federales y la emergencia ambiental en Córdoba por 180 días.

>>Leer más: Presupuesto 2025: gobernadores dialoguistas piden una reunión con Francos

Se trata del informe de gestión N° 141 de le Jefatura de Gabinete, y tras el cual Francos posteriormente responderá las preguntas de los senadores. El pasado 16 de octubre, ese organismo envió una nota al Senado, a través de la cual Francos se ponía a disposición de la Cámara alta para la presentación de su informe.

Esta instancia posibilitó que los legisladores formularan sus preguntas por escrito, con fecha límite de presentación el 23 de octubre. En ese período se recibieron 1.537 requisitorias de los legisladores las que, una vez unificadas, quedaron consolidadas en 1.093 consultas de 48 senadores, consignó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Con 438 preguntas remitidas al jefe de Gabinete, el bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) es el que más consultas realizó, seguido por los legisladores del Frente Nacional y Popular, quienes desplegaron 258 preguntas.

Detrás de ellos figuran los senadores de la UCR, con 227 consultas; y del Frente PRO, con 95. Continúan en orden decreciente los bloques Cambio Federal (27), Despierta Chubut (18), Juntos Somos Río Negro (18), Por Santa Cruz (8) y Unidad Federal (4).

En este contexto, los senadores que más preguntas remitieron fueron Alicia Kirchner (105, UP); Pablo Blanco (92, UCR); María Eugenia Duré (72, UP); María Inés Pilatti Vergara (58, Frente Nacional y Popular); Mariano Recalde (UP, 56) y Oscar Parrilli (UP, 55).