En vivo: el Senado rechazó los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Policiales
La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Información General
ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina
Política
El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina
La Ciudad
El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"
Información General
Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
La Ciudad
Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
Política
Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política
Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino
Información General
Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros
La Ciudad
El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
Economía
Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
La Ciudad
Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio