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En medio de los cruces con Kicillof, piden por la unidad del peronismo

La Corriente Nacional de la Militancia, el espacio de los santafesinos Rossi y Martínez, hizo un llamado a toda la dirigencia justicialista

4 de julio 2026 · 18:31hs
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Agustín Rossi y Germán Martínez

Foto: Archivo / La Capital.

Agustín Rossi y Germán Martínez, referentes de La Corriente Nacional de la Militancia.

En medio de los cruces entre sectores del kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la mesa nacional de La Corriente de la Militancia, que tiene como máximos referentes a los santafesinos Agustín Rossi y Germán Martínez, salió a pronunciarse por “la unidad del peronismo”.

“La unidad del peronismo es imprescindible. Si bien no garantiza la victoria, sabemos que la división consagra la derrota”, resaltaron en un documento que resumió las conclusiones de una reunión del espacio.

La declaración de La Corriente se produjo poco después de un encuentro de Kicillof con su Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de La Plata, donde dejó entrever que estaría dispuesto a participar de una interna, si bien afirmó que “no es momento de candidaturas”.

También tuvo lugar luego de las incendiarias declaraciones de Sergio Berni, las críticas a la gestión provincial de parte de Mario Ishii y las chicanas que Máximo Kirchner lanzó durante el reciente banderazo en parque Lezama.

Mensaje al peronismo

Para La Corriente, el movimiento peronista “tiene que estar a la altura de las circunstancias y de lo que su historia le impone: generosidad para construir la unidad, convicción para implementar un programa transgresor, coraje para gobernar”.

Durante el encuentro, la mesa nacional del sector reafirmó la defensa de las Paso y advirtió que la verdadera intención del gobierno nacional al promover su eliminación es “fragmentar a la oposición”.

“Milei ya sabe que en un escenario de balotaje pierde y que, para ganar en primera vuelta, necesita que ningún sector opositor alcance el 30 por ciento de los votos”, sostiene el documento.

>> Leer más: Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

En ese sentido, La Corriente Nacional de la Militancia convocó a toda la dirigencia peronista a realizar los esfuerzos necesarios para impedir la derogación de ese mecanismo electoral y advirtió: “El pueblo argentino no nos perdonará que no hayamos hecho todo lo posible para terminar con el experimento libertario en la Argentina”.

Asimismo, el documento ratificó el respaldo a Cristina Kirchner al afirmar que “es inocente y debe estar libre”.

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