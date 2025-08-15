Elecciones: figuras del deporte y del espectáculo, también en carrera hacia las urnas

El Turco García, Karen Reichardt y Evelyn Von Brocke, entre los confirmados para las elecciones legislativas bonaerenses y nacionales

El Turco García, una de las celebridades que se postulará en estas elecciones.

Ya es un clásico en la Argentina: figuras ajenas a la política, pero famosas para el gran público, se postularán para las elecciones legislativas bonaerenses (7 de septiembre) y nacionales (26 de octubre). Entre ellas, se encuentran Claudio "Turco" García, Karen Reichardt, Carlos "Loco" Enrique y Evelyn Von Brocke .

También suena fuerte la versión de que Virgina Gallardo podría integrar una nómina de cara a los comicios y, a escasas horas para el cierre de listas, existen chances de que más celebridades se sumen a la posibilidad de probar suerte con un salto a la política partidaria.

El Turco García irá de candidato por el Partido Integrar a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Surgido en Huracán, alcanzó su pico de rendimiento a principios de la década del 90 en Racing, lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía Alfio Basile. Tras su retiro, cayó en la adicción a las drogas, de lo cual logró recuperarse.

“Nunca me gustó la política, pero creo que puedo ayudar con el tema adicciones y clubes de barrio”, afirmó el exfutbolista acerca de su decisión de ir a las urnas. Ocupará el tercer lugar en la nómina, posición que le permitirá competir de manera directa por una banca en la Cámara de Diputados.

Reichardt, por su parte, irá en los primeros puestos de la boleta de La Libertad Avanza (LLA) de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Actuó en programas de televisión cómicos de principios de los 90 y fue tapa de la revista Playboy. Tiene vínculo personal con el presidente Javier Milei.

Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora del programa Amores Perros, un ciclo sobre bienestar animal y adopción responsable. Acompañará a José Luis Espert en la boleta de diputados por la provincia de Buenos Aires.

Más anotados para las elecciones

El Loco Enrique: el lateral izquierdo en las décadas del 80 y del 90 en Independiente y River, hermano de Héctor "Negro" Enrique, campeón del mundo en México 86, se postula en la votación bonaerense del 7 de septiembre a concejal de Lanús (partido Somos).

Von Brocke: la expareja de Fabián Doman, que cobró notoriedad y se hizo mediática tras la escandalosa separación del periodista, irá en la lista de candidatos a concejal de San Isidro por el partido del varias veces intendente Gustavo Posse, Acción Vecinal.

Gallardo: la vedette que formó parte en una de las últimas versiones de Polémica en el Bar fue tentada por LLA para ir en la lista de diputados nacionales por Corrientes, pero aún no se confirmó si aceptó la propuesta.