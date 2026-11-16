Chiqui Tapia habló de las denuncias, el FBI y defendió su gestión: "No se discute"

"Si tienen que investigar, que investiguen", desafió el presidente de la AFA, quien apuntó contra un empresario. También contó que los insultos en las canchas ya no lo afectan

“Es más fácil putear en una cancha, porque no corrés riesgo y sabés que nadie te va a decir nunca nada”, dijo Chiqui Tapia.

Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habló por primera vez sobre las versiones que lo vinculaban con el FBI y denuncias en Estados Unidos por los derechos comerciales de la entidad. El mandamás de la entidad madre del fútbol argentino dijo que su administración “no se discute” porque es de las “más ganadoras”, respaldó el formato de los torneos y sobre los cánticos en contra de su figura dijo que no lo afectan. "Me saqué ese karma que tenía encima”, sostuvo.

Tapia recordó que, según dijo, durante meses se anticipó que podía ser detenido o que no lo dejarían salir del país. "Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo, y yo estoy acá", afirmó en una entrevista este domingo por la noche en América. Y agregó: "Si tienen que investigar, que investiguen".

El dirigente explicó que, a su criterio, las acusaciones nacen de diferencias por la comercialización de los derechos. Sin nombrarlo, aludió a quien los explotaba antes de su gestión. Según contó, las denuncias fueron promovidas por el empresario Guillermo Tofoni , quien mantuvo durante años contratos de comercialización internacional de la selección.

Tapia sostuvo que, tras renegociar los contratos, la AFA pasó a quedarse con el 70% de lo que se vende y el 30% va para quien comercializa, algo que antes era al revés.

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Para el titular de la AFA, cualquier pesquisa debería enfocarse en si el 70% de lo vendido ingresó efectivamente a la asociación. "Ojalá que terminen rápido las investigaciones y las denuncias", dijo.

Los insultos en la cancha

También hizo referencia a su relación con el presidente de River, Stefano Di Carlo, quien cuestionó el arbitraje del último superclásico: "No creo que arruinemos al fútbol". Y, más adelante, opinó: “Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No, están equivocados, no es mi culpa”.

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En cuanto a los insultos que recibe en los estadios, Tapia expresó: “Es más fácil putear en una cancha, porque no corrés riesgo y sabés que nadie te va a decir nunca nada”. Y, sobre su gestión, sentenció: “No se discute, porque si no no me votarían”.