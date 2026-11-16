La Capital | Zoom | Julieta Prandi

Julieta Prandi habló de los rumores de romance con Guido Sardelli de Airbag

Tras ser vinculada con el cantante de la banda de rock, al actriz se comunicó con los medios y dio detalles de su relación con el artista

16 de noviembre 2026 · 09:48hs
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Juelita Prandi y Guido Srdelli fueron vinculados sentimentalmente 

Juelita Prandi y Guido Srdelli fueron vinculados sentimentalmente 

Un mes después de su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi comenzó a ser relacionada con otro hombre. La actriz fue vinculada con Guido Sardelli, el miembro de la banda Airbag. Ante los rumores, Prandi salió a aclarar la situación y dio detalles de su relación con el guitarrista.

Cabe recordar que la separación fue dada a conocer por la actriz a través de un comunicado en sus redes sociales. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, publicó Prandi en su cuenta de Instagram. En un primer momento, la publicación de la actriz fue interpretada como una señal de que habría sido ella quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo. Sin embargo, horas después del anuncio, varios periodistas dieron a conocer versiones que apuntaban a una posible tercera en discordia.

A un mes del anuncio, el periodista de espectáculos Gustavo Méndez compartió en en el programa La mañana con Moria que la actriz estaba retomando un vínculo sentimental con el menor de los hermanos Airbag. Cabe recordar que la actriz y Guido mantuvieron un breve romance en entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

“Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso”, comenzó diciendo Méndez a modo de enigmático. Luego reveló: “Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”.

>>Leer más: Ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: habló Josefina Lynch, supuesta tercera en discordia

Qué dijo Julieta Prandi

Ante las especulaciones, la propia actriz fue quién se comunicó con los medios de espectáculos y aclaró cuál es el vínculo que mantiene con la estrella de rock.

“La verdad no sé de dónde lo sacaron, estoy sola completamente”, aseguró a la revista Pronto. Luego dio detalles del encuentro que generó confusión: “Solo salí al cumpleaños de una de mis amigas el jueves pasado y de casualidad él fue a comer ahí. Coincidimos en el restaurante, nada más”.

Asimismo, la actriz se comunicó con la panelista Karina Iavícoli. “La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: ‘Julieta, ¿volviste con Guido?’ ‘De ninguna manera’, es la respuesta de Julieta”, contó la periodista. Y, sumó: “Sigue transitando su duelo por Emanuel Ortega, por su matrimonio, que todavía está casada”.

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