Conducía ebrio, perdió el control de su auto y chocó contra un vehículo estacionado

El siniestro vial sucedió alrededor de las 6.20 en avenida Del Rosario al 600, en la zona sur de Rosario.

El auto que estaba estacionado fue desplazado por el golpe y subió a la vereda

Violento choque en zona sur. El conductor del Fiat Palio embistió a auto que estaba estacionado y lo hizo subir a la vereda

La mañana de lunes arrancó otro siniestro vial . Al choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte, se agrega el caso de un conductor que -en estado de ebriedad- impactó de forma muy violenta contra un auto que estaba estacionado en la zona sur de Rosario .

Este segundo incidente se registró alrededor de las 6.20 en avenida Nuestra Señora del Rosario al 600.

Según fuentes oficiales, un hombre de 41 años que conducía un Fiat Palio de color blanco perdió el control del vehículo y chocó con un Fiat Argo de color gris que estaba estacionado correctamente y sin ocupantes.

Los voceros indicaron que en primer término se detectó que el conductor del Fiat Palio tenía fuerte aliento a alcohol por lo que se solicitó la presencia de personal de la Dirección de Tránsito para realizar un test de alcoholemia.

Un conductor ebrio chocó contra un auto que estaba estacionado. Fue en zona sur

Qué resultado dio el test de alcoholemia

La prueba, según indicaron las fuentes, dio resultado positivo con 0.7 gramos de alcohol en sangre. Por ese motivo, las autoridades remitieron el Palio al corralón municipal.

En forma paralela, la policía pudo ubicar a la propietaria del auto impactado por el Palio quien manifestó no realizará ninguna presentación penal y pero que realizará los reclamos antes los seguros.