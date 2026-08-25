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Distinguen a Daniel Vila y la Fundación Grupo América por su compromiso solidario

El empresario recibió el premio en una ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo

25 de agosto 2026 · 09:12hs
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Daniel Vila es un empresario mendocino y una de las figuras más relevantes del sector de medios y de las telecomunicaciones del país.

Daniel Vila es un empresario mendocino y una de las figuras más relevantes del sector de medios y de las telecomunicaciones del país.

Daniel Vila y la Fundación Grupo América recibieron la distinción Empresario destacado de parte la Asociación Civil No Más Hambre & Casa Justina y el Senado de la Nación por su trayectoria y compromiso con la solidaridad en el ámbito empresarial. El premio apuntó a reconocer “su generosa entrega y compromiso solidario, su permanente vocación de servicio y contribución al fortalecimiento a los valores humanos y comunitarios”.

La entrega de las distinciones Labor 2025 se eralizó este lunes en el Salón Azul del Palacio Legislativo. La ceremonia fue impulsada por la senadora nacional Ana Marks junto con la Asociación Civil No Más Hambre & Casa Justina. EL objetivo fueo reconocer a personas e instituciones por su aporte al fortalecimiento de la solidaridad y la inclusión social.

“La solidaridad siempre es importante. Desde hace 23 años venimos trabajando muy silenciosamente para ayudar a mucha gente que nos necesita. En Mendoza, nuestra base de operaciones y de solidaridad, uno de cada cuatro mendocinos ha recibido ayuda de la fundación”, destacó Vila en diálogo con El Cronista tras recibir el premio.

El empresario aseguró que la Fundación Grupo América trabaja para tenderle una mano a quien lo necesita. “La solidaridad implica detenerse y mirar, detenerse y ayudar, y darle al otro no lo que a uno le sobra, sino lo que al otro le falta”, sostuvo.

Sobre el rol de los empresarios, Vila planteó la necesidad de generar incentivos para que las compañías puedan involucrarse en iniciativas solidarias. “Creo que el Congreso debería trabajar en una legislación que ayude, que permita que aquellos que queremos ayudar tengamos más facilidades para hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, indicó que debería existir “una promoción a favor de la solidaridad que hoy no existe” en la Argentina, aunque señaló que ese tipo de herramientas sí se aplica en otros países.

Al ser consultado sobre posibles beneficios impositivos para el sector privado solidario, respondió: “Seguramente, algún beneficio para las empresas que puedan ayudar y colaborar solidariamente”.

Daniel Vila es un empresario mendocino y una de las figuras más relevantes del sector de medios y de las telecomunicaciones del país. Construyó su trayectoria empresarial desde Mendoza y consolidó un grupo con presencia en medios de comunicación, servicios y otros sectores de la economía. Como presidente del Grupo América, se convirtió en uno de los empresarios con mayor gravitación en el mapa mediático argentino, con activos que incluyen televisión, radio, prensa y plataformas digitales.

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