La Capital | Política | EEUU

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina: "No les estamos dando dinero"

Scott Besset aclaró que no le están dando “dinero fresco” a la Argentina, sino que se trata de un intercambio de monedas. Hace unas semanas, había dicho que desde el Tesoro estaban “dispuestos a hacer lo que sea necesario”

2 de octubre 2025 · 12:36hs
Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU

Javier Milei junto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent

Tras la reunión de Donald Trump y Javier Milei, en la que se negoció una línea swap de más de 20 mil millones de dólares, el secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Besset, le bajó el tono a la ayuda financiera para la Argentina. El funcionario aclaró que no se trata de “dinero fresco”, sino de un acuerdo entre dos países para intercambiar monedas.

“Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina”, comenzó Besset en diálogo con la CNN.

"Para ser claros, les vamos a dar una línea de swap, no estamos dándoles dinero”, señaló el funcionario. De esta manera, desde la administración de Donald Trump aclararon que la ayuda monetaria no se trata de un “cheque en blanco”, sino que es un instrumento financiero de intercambio de monedas donde Argentina también tendrá que poner su parte.

>> Leer más: EEUU aseguró estar "dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina"

Vale recordar que hace poco solo unas semanas, en la previa de la visita de Javier Milei a Donald Trump, Scott Besset aseguró que EEUU está “dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina".

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro de EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó Scott Bessent en su cuenta de X, ex Twitter, el 22 de septiembre pasado.

Qué es una línea Swap

Un swap (o “intercambio”, en español) es un mecanismo por el cual dos agentes, ya sea gobiernos, bancos, empresas, se comprometen a cambiar divisas o dinero en ciertas fechas.

Lo particular es que este tipo de operación no se realiza de forma inmediata sino que se efectúa en “cuotas”, es decir montos y fechas previstas a lo largo de un período acordado.

Las líneas swap tienen como objetivo aumentar las reservas brutas, más no impacta en las reservas netas. Estas últimas son las divisas que usa el Banco Central para pagar deuda o intervenir en el mercado cambiaron. Entonces, el dinero proveniente de una línea swap no puede destinarse a este tipo de operaciones.

Las declaraciones del Secretario del Tesoro de EEUU

En un contexto económico complejo y el mismo día que Javier Milei viajó a los Estados Unidos, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que desde la administración de Donald Trump están “dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”.

La declaración de Bessent se dieron en el marco de la negociación de un préstamo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina. Tras la visita de Javier Milei a Donald Trump, se anunció una línea swap de 20 mil millones de dólares.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó Scott Bessent en su cuenta de X, ex Twitter.

>> Leer más: Javier Milei ya viajó cuatro veces a Estados Unidos este año y acumula 12 visitas desde que asumió

"Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro", siguió el funcionario estadounidense y agregó: "Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande"

"Estamos confiados en el apoyo del Presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina", aseguró Scott Bessent.

Noticias relacionadas
En un mismo posteo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó una ayuda financiera a Milei y puso límites a la baja de retenciones.

Milei calmó al mercado con el rescate de EEUU y un nuevo dólar agro

La directora gerenta del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, festejó el posteo del secretario del Tesoro de EEUU.

El Tesoro de EEUU sale al rescate del gobierno para que no entre en default

 El presidente Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. 

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

 El presidente Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. 

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Lo último

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

La víctima, de 36 años, fue encontrada en un operativo de la Policía Federal. La Justicia investiga un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin
En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Cenizas del paraíso: Newells en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Ovación
Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Náutico Rosario sede de una travesía que convoca al remo de toda la región

Náutico Rosario sede de una travesía que convoca al remo de toda la región

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

Policiales
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin
Policiales

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

La Ciudad
Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado
La Ciudad

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: vuelve al Juzgado de Victoria

Avance clave en la causa civil por los incendios en las islas: vuelve al Juzgado de Victoria

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los colegios de médicos piden evitar la telemedicina en una primera consulta

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados
Política

Espert zafó por ahora, pero se prepara una sesión clave para su futuro en Diputados

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron
Economía

Pese a la intervención oficial, el dólar volvió a subir y los bonos bajaron

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20
Ovación

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con algunas nubes y la temperatura en ascenso

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de Narco Airlines
Política

Un diputado rosarino increpó a Espert con una remera de "Narco Airlines"

Pablo Javkin: Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel
La Ciudad

Pablo Javkin: "Los rosarinos nos merecemos una fiesta popular de ese nivel"

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico