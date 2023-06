El rossismo y La Cámpora pulsean en Santa Fe por la marca Unidad Ciudadana

El secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, realizó una audiencia con los apoderados pero no hubo acuerdo. Ahora define el tribunal electoral

El rossismo y La Cámpora pelean en la Justicia electoral de Santa Fe por el nombre de Unidad Ciudadana. Hasta que el tribunal no se expida, sus listas no estarán completamente oficializadas .

“Les expliqué la situación, y al no surgir propuesta de acuerdo, va a definir el tribunal. Hasta que no se resuelva la impugnación no se pueden oficializar las listas”, dijo Ayala a La Capital.

https://twitter.com/marcoscleri/status/1662112345437470727 Lo que proponemos desde @UniCiudadanaAR para nuestra Provincia, es lo que que sintetizó @CFKArgentina: la articulación público privada, en favor del crecimiento con industrialización y generación de empleo calificado y con buenos salarios. — Marcos Cleri (@marcoscleri) May 26, 2023

Ahora es el TEP el órgano que debe definir. Está presidido por el también titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta. Lo integran además Alfredo Ivaldi Artacho, juez de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, y Armando Luis Drago, juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de Santa Fe.

El rossismo argumenta que ya usó el nombre en 2019, pero otros consideran que debería prevalecer la alianza provincial. En el resto de las categorías, La Corriente y sus aliados utilizan el nombre Unamos Fuerzas.

Pablo Ayala, secretario electoral de Santa Fe

Se espera que entre el domingo y el lunes tribunal zanje el conflicto. Las opciones son tres: que el tribunal le dé la razón a La Cámpora, al rossismo, o bien que solicite a ambos que cambien el nombre a sus listas.

En cualquier caso, indicó Ayala, se le dará a los apoderados un plazo de unas horas para modifiquen el nombre de las listas.

En tanto, este lunes las 16 la secretaría electoral exhibirá a los apoderados la boleta única que se usará en las primarias.

Este viernes vence el plazo para imprimir los padrones, designar los locales de votación y nombrar a las autoridades de mesa y comenzará formalmente la campaña para las Paso del 16 de julio.