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Inundaciones en el norte de Santa Fe: emergencia agropecuaria en tres departamentos

El gobierno provincial habilitó líneas de créditos para productores por casi 18.000 millones de pesos, además de un refuerzo en la asistencia social y sanitaria

23 de abril 2026 · 13:28hs
Las inundaciones en el norte de Santa Fe complican seriamente a los productores ganaderos.

Las inundaciones en el norte de Santa Fe complican seriamente a los productores ganaderos.

Las inundaciones que azotan al norte de Santa Fe dejaron cientos de miles de cabezas de ganado comprometidas y alrededor de un millón de hectáreas bajo agua. Por eso, desde el gobierno provincial declararon la emergencia agropecuaria en la zona con financiamiento productivo, asistencia directa y obras de infraestructura.

El anuncio estuvo a cargo de la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien confirmó el lanzamiento de cuatro líneas de crédito por 17.960 millones de pesos, junto con la declaración de la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Los créditos serán para productores y cooperativas afectadas por los eventos climáticos adversos. Se instrumentarán a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con condiciones que incluyen plazos de hasta 36 meses, períodos de gracia y una tasa final del 20% anual, subsidiada por la Provincia.

Créditos para productores

En el caso de los productores, se contemplan créditos para capital de trabajo (con un cupo de 4.000 millones de pesos y hasta 100 millones de pesos por beneficiario) y para inversiones productivas (con un fondo de 5.000 millones de pesos y un tope de 400 millones de pesos por solicitante). A su vez, se dispuso una línea específica para cooperativas eléctricas, con un cupo de 690 millones de pesos, orientada a sostener la infraestructura energética en zonas afectadas.

Estas medidas, indicó Coudannes, se complementan con la declaración de emergencia agropecuaria y con el trabajo articulado con gobiernos locales y actores territoriales para atender las urgencias del sector.

En paralelo, se sostiene un operativo integral en las zonas más comprometidas por las lluvias. En localidades como Villa Minetti, donde persisten las precipitaciones, se despliegan equipos de distintas áreas para atender la situación.

>> Leer más: Afirman que las inundaciones en el norte de Santa Fe son una "catástrofe hídrica"

En el plano sanitario, ya se relevaron más de 300 viviendas y se asistió a más de 700 personas, con campañas orientadas al uso seguro del agua, la manipulación de residuos y la prevención de enfermedades.

También se mantiene la asistencia social a través de la provisión de alimentos, frazadas, colchones y kits de limpieza, en coordinación con municipios y referentes locales. “Se trata de acompañar a todas las familias que atraviesan esta situación y necesitan estos insumos básicos”, añadió la vocera.

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