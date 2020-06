El presidente Alberto Fernández decretó la intervención de la empresa agroexportadora santafesina Vicentín, que en febrero se presentó en concurso de acreedores por una deuda de casi u$s 1.400 millones. El jefe del Estado destacó que se trata de un rescate para garantizar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo. Anticipó, además, que enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la compañía.

Fernández explicó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, la unidad de agronegocios de la petrolera estatal (ver aparte). Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un respetado economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y que se desempeñó como secretario de Agricultura durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente explicó que se trata de "una operación de rescate" de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y corre riesgo de ir a la quiebra. La intervención permitirá "su continuidad" y llevará "tranquilidad a sus trabajadores y a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción".

El anuncio se realizó en forma sorpresiva en la Residencia de Olivos. Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el propio Delgado. Curiosamente, pese a que se trata de la mayor compañía santafesina y que en la provincia se encuentra la mayor cantidad de acreedores comerciales, no hubo representantes de Santa Fe en la presentación.

Además de salvar a los productores del efecto que provocaría una quiebra de Vicentín, Fernández resaltó que la intervención y eventual expropiación le permitirá al Estado tener "una empresa testigo en el mercado de cereales".

El presidente señaló que la decisión busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF", una empresa que, precisamente, fue nacionalizada a principios de la década. De hecho, resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa el nuevo CEO de la petrolera nacional, Sergio Affronti.

El 10 de febrero pasado, Vicentín, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por u$s 350 millones. En total, la deuda de Vicentín es de u$s 1.400 millones, de los cuales algo más u$s 1.000 millones son con los bancos y otros u$s 350 millones con productores, acopios, cooeprativas y otras empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa.

"Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen", subrayó el presidente, quien adelantó que hoy se harán presentes en la sede la empresa el ministro Kulfas y Gabriel Delgado, para hacerse cargo de la intervención y tomar cartas en el concurso de acreedores que el grupo enfrenta.

Vicentín Saic cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en Santa Fe, una división de producción de Biodiesel (Renova), en sociedad minoritaria con Glencore, otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, acopio y exportación de miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

El grupo Vicentín tiene frigoríficos también participación en el negocio lácteo y frigorífico, así como participación en puertos. Pero, en principio, las operaciones que estarían sujetas al proyecto de expropiación y declaración de utilidad pública son las de industrialización y exportación de granos.

La norma también establece que todas las medidas dispuestas por el gobierno nacional serán informadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2ª Nominación de Reconquista, Provincia de Santa Fe, que lleva adelante el concurso preventivo de quiebra. En los considerandos del DNU recordaron que Vicentin era la sexta empresa exportadoras con 8,4 millones de toneladas de productos, equivalentes al 9 por ciento del volumen total.

YPF a dos puntas: petróleo y cereales

YPF Agro, la unidad de negocios de la petrolera nacional, administrará el fondo fiduciario a crearse con los activos de la cerealera Vicentín. La unidad de negocios agropecuarios fue creada hace más de 20 años a partir del negocio de los canjes de granos que ofrecía la compañía a cambio de la venta de insumos. YPF Agro se dedica a la comercialización de semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silobolsas y lubricantes. Tiene 100 centros de distribución.