El fiscal Rívolo se excusó de intervenir en la denuncia de D'Alessandro por los chats

La denuncia de D'Alessandro fue apuntada contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, ex espías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D'Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos contactos aparece uno al cual se refiere como «Carlos Rivolo Fiscal»”.

“Conforme mi rol de ex presidente de la Asociación de Fiscales y fiscal federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con ministros de Seguridad de la Nación, Caba y provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”, reseñó. “En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano el día 14 de Octubre de 2020”, continuó Rivolo y negó "otras conversaciones telefónicas" y "chats", con D'Alessandro.