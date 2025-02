El confuso episodio de Juan Grabois en el hospital donde está el Papa Francisco

El dirigente social y amigo de Bergoglio dijo que fue a dejarle una carta al pontífice y no hubo problemas. Otra versión dice que lo frenaron cuando intentó llegar a la habitación

Nada le importó a la seguridad y no le permitieron el acceso, según la agencia de noticias italiana. Grabois calificó la versión como “una estupidez y una mentira”, según recoge el diario La Nación.

“Es ridículo, no es verdad, no sé de dónde lo sacaron. Entré por la puerta del hospital, como cualquier persona, fui hasta el sector F de la planta baja, donde ya hay algunos gendarmes, uno de ellos hasta me reconoció, nos saludamos y le dejé una carta manuscrita para que le diera al Papa”, relató.

Incluso precisó que fue el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller emérito de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, al que le explicó que debía dejarle algo al Papa. “Todo lo demás es mentira”, aseguró el dirigente social, que subrayó que nunca se le ocurrió subir hasta el décimo piso.