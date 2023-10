El "Changui" Cáceres lanzó una dura advertencia a los jóvenes que votarán a Javier Milei

"Si las nuevas generaciones quieren vivir su experiencia de que se tire gente viva de los aviones al río, de que te encontrés al día siguiente con que tus compañeros de estudio aparecieron muertos, teóricamente suicidados, colgados con un alambre de fardo en alguna seccional policial como en la 4ª de Santa Fe o flotando ahogados en la laguna Setúbal, que no eran de tu sector político pero eran compañeros tuyos de la facultad, o que convivías con ellos y tomabas un café con ellos todos los días", rememoró el dirigente radical.

"Si quieren sentir la experiencia de una picana en la pelotas, o las mujeres de una violación que no pueden impedir, o que le arrebaten a los hijos y no se sepa a dónde van a ir a parar. Si no te la creen, si la quieren vivir, si no quieren tener en cuenta lo que los veteranos vivimos y no queremos para las nuevas generaciones, bueno muchachos, hay un viejo planteo que dice que no se puede ayudar a quien no se ayuda a sí mismo. Por lo tanto, si no se quieren ayudar hagan la experiencia, aguántense la picana, los garrotazos, los tiros y váyanse a la puta madre que los parió", manifestó.