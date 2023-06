Eduardo Wado de Pedro contó cómo se reencontró con la familia que lo cuidó durante la dictadura

“Cuando me vine (a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Caba) en el ‘97 empecé a estudiar psicología, vi que era muy necesario fortalecer la identidad y atravesar el duelo” , contó de Pedro en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

“La mujer se dio vuelta y empezó a gritar ‘vino Pichu’. Llamó a la hija y al esposo y me abrazaron fuerte”, dijo el funcionario.

“Les dije ‘se confundieron, soy Wado’, ellos me decían que era el hijo de Mirtha y ahí caigo de que la conocían como Mirtha. Me hicieron pasar, y me encontré con una cosa maravillosa. Ropa mía y de mi vieja, unas cartitas, la pipa de mi viejo, y las guardaron más de veinte años”, continuó.

Eduardo de Pedro nació el 11 de noviembre de 1976 y es hijo de Enrique de Pedro y Lucila Révora. Ambos militaban en la Juventud Peronista. Su padre fue asesinado por la dictadura en abril de 1977, cuando él tenía cinco meses.

Su madre fue asesinada en agosto de 1978, cuando un grupo de tareas ingresó a su casa, ubicada en el barrio porteño de Floresta.

"A mi vieja la asesinan en el baño, yo estaba con ella y usó la bañadera para protegerme de las balas. A ella se la llevan al centro clandestino el Olimpo”, narró de Pedro.

Al día siguiente del operativo, unos hombres llegaron en un Falcon verde, se presentaron como los tíos de de Pedro y lo secuestraron.

Al enterarse del hecho, la familia materna de de Pedro realizó distintas gestiones y pudo recuperarlo. Así Wado creció en la localidad bonaerense de Mercedes junto a su tía Estela Révora y su marido, Javier Ustarroz.

Luego estudió Derecho en la UBA, fue en 1997 uno de los fundadores de la agrupación Hijos y el 20 de diciembre de 2001 fue detenido y torturado por la Policía Federal, en medio de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue uno de los fundadores de la organización La Cámpora, junto a Máximo Kirchner, Andrés Cuervo Larroque, Juan Cabandié, Mariano Recalde y otros dirigentes.

Fue elegido diputado nacional en 2011, ocupó la Secretaría General de la Presidencia en 2015, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en 2019 Alberto Fernández lo nombró al frente del ministerio del Interior.

Ubicado en el primer anillo de cercanía a Cristina Kirchner, hoy de Pedro aparece como uno de los principales nombres para integrar una boleta presidencial, ya sea en el primer lugar o como vice.