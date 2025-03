Diputados: el gobierno logró blindar el DNU sobre el acuerdo con el FMI

La Libertad Avanza logró abrir el recinto con el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, parte de Encuentro Federal, un puñado de los radicales de Democracia y el apoyo de los diputados aliados de los gobernadores.

Gracias al apoyo que consiguió en la Cámara de Diputados, el gobierno garantizó la validez del decreto y neutralizó cualquier intento del kirchnerismo por tumbarlo en el Senado. Allí Unión por la Patria está a sólo tres votos del quórum y la mayoría.

image.png

La sesión comenzó con fuertes cuestionamientos al presidente de la Cámara, Martín Menem. El riojano pujó por un debate exprés, una movida cuestionada por el kirchnerismo, pero también por Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal.

Menem ya estaba en el centro de la polémica. La semana pasada se apuró a levantar la sesión apenas el tablero marcaba que faltaba un diputado para el quórum, en medio de trompadas y gritos entre legisladores oficialistas y libertarios disidentes.

>> Leer más: Criptogate: el oficialismo demora la avanzada para interpelar a funcionarios

“No queremos achicar el debate de un tema tan sensible”, dijo en el recinto el jefe de bloque de Unión por la Patria, el rosarino Germán Martínez.

“La última sesión terminó en un escándalo, con diputados trompeando y llevando por la fuerza a otro diputado fuera del recinto. Hoy se sientan acá fingiendo demencia”, planteó.

Voces a favor y en contra del DNU

El kirchnerismo y el Frente de Izquierda se opusieron a que el gobierno habilite un acuerdo con el FMI a través de un decreto. Solicitaron que se respete la llamada “ley Guzmán”, que establece que cualquier toma de deuda en moneda extranjera debe tener aval del Congreso.

Además, cuestionaron la falta de detalles sobre el acuerdo que firmarán el gobierno y el organismo multilateral de crédito encabezado por Kristalina Georgieva.

Por el momento, el gobierno sólo adelantó que se tratará de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) y que tendrá un lapso de diez años. No se anunciaron todavía ni los montos ni las condicionalidades.

Entre la oposición dialoguista, las posiciones aparecieron divididas. Los radicales díscolos de Democracia y Encuentro Federal no construyeron una posición unificada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosAR/status/1902402469495500951&partner=&hide_thread=false | @ManesF: “No acompañaremos la ratificación del DNU porque consideramos que estamos frente a una triple irresponsabilidad: institucional, económica y política. Si queremos recuperar la confianza en las instituciones no podemos pedirles más sacrificios a los argentinos sin… pic.twitter.com/vbQLYECOuu — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 19, 2025

Facundo Manes, principal referente de Democracia, adelantó que no iba a acompañar el DNU por entender que incurre en un “triple irresponsabilidad”: institucional, económica y política.

“La Argentina, señor presidente Milei, no necesita más fracturas. Y si realmente usted quiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, envíe un proyecto de ley, permita el debate. Y si es un buen acuerdo, será aprobado con argumentos y no con patotería o imposición”, expresó.

>> Leer más: Dólar en Rosario: después de varios días al alza, el precio del blue anotó su primera caída esta semana

Pichetto, por su lado, se mostró crítico con la herramienta que utilizó el gobierno pero al final votó a favor de la validez del decreto. Otros referentes del espacio, como Nicolás Massot, Emilio Monzó y Florencio Randazzo, se abstuvieron.

En tanto, la UCR oficial, el PRO y la Coalición Cívica expresaron su acompañamiento al oficialismo.

Sin detalles del acuerdo con el FMI

Esas bancadas fueron claves para que el martes el oficialismo consiguiera dictamen en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, el organismo encargado de tratar los DNU.

image.png

Allí participaron cuatro funcionarios del Ministerio de Economía: el viceministro José Luis Daza, Pablo Quirno (Finanzas), José García Hamilton (secretario Legal y Técnico de Economía) y Marcelo Griffi (director del Banco Central).

Sin embargo, los enviados del Poder Ejecutivo no dieron detalles sobre la letra chica del acuerdo con el FMI, con el argumento de que todavía no está cerrado.

Escándalos

El comienzo de la sesión tuvo escenas más propias de un programa de espectáculos que de un ámbito parlamentario.

El correntino Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, le pidió perdón a Oscar Zago, exjefe de bloque de LLA, con quien se agarró a trompadas la semana pasada.

“¡Soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen! Acá hay alguien cerebral, no voy a dejarme llevar por las especulaciones de ustedes. ¡Zago, perdón! ¡Perdón a todos ustedes, piensen en los argentinos, carajo, que no se les caen los anillos a nadie por pedir perdón!”, dijo Almirón.

Y agregó: “Zago, ¿qué querés que te dé un pico?”. En ese momento, se puso de pie, mirando hacia su colega, al fondo del recinto: “¡Vení, Zago, querido!”, y luego se dedicó a fustigar al kirchnerismo.

>> Leer más: Marcha de jubilados: el mensaje grabado del gobierno nacional para advertir sobre la represión

Por su lado, la libertaria Marcela Pagano le recriminó a Menem por no reconocerla como presidenta de la comisión de Juicio Político. Incluso, usó un megáfono en plena sesión.

Menem quedó involucrado en otra polémica en plena debate parlamentario. Se filtraron unos chats en el grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza en que el presidente de la Cámara baja arenga a los legisladores libertarios a gritar, insultar y entorpecer la sesión clave sobre el acuerdo con el FMI.

"Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico", dijo Menem, según denunció el periodista Jorge Rial.

"Es la sesión más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", planteó Menem.