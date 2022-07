Deuda histórica: mano a mano de Perotti con Farías en la Casa Gris para limar asperezas

El encuentro, al que se sumaron el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el diputado provincial y presidente de PJ de Santa Fe, Ricardo Olivera, se desarrolló en “buenos términos”, según coincidieron en la Gobernación (vía comunicado) y fuentes opositoras consultadas por La Capital.

El jefe de la Casa Gris ratificó la voluntad del oficialismo de que el convenio por la Afip sea estudiado, una vez firmado, por los legisladores, que tendrán acceso a “todos los datos que requieran”.

Asimismo, el mandatario santafesino insistió en que el acuerdo por la Afip va por un carril separado de la homologación del convenio para el cobro de la deuda histórica.

El acuerdo de la discordia determina que la Afip va a detraer el 1,9 por ciento por la liquidación de esa deuda de 151.800 millones de pesos que la Nación abonará a Santa Fe.

https://twitter.com/pablogfarias/status/1546970791669108737 Luego de la tensión que se generó a partir del contrapunto que tuvimos la semana pasada, nos reunimos con el Gobernador @omarperotti (junto a su Ministro @MCorach y el Presidente del PJ, Ricardo Olivera). — Pablo Farías (@pablogfarias) July 12, 2022

Sin embargo, la oposición (con mayoría en Diputadas y Diputados) considera que Santa Fe no debe abonar ese porcentaje. “Es que contradice las peleas ganadas por gestiones anteriores. No estamos dispuestos a ceder en ese punto. La provincia no puede seguir transfiriendo sus recursos a la Nación, porque no es justo”, razonaron -en voz baja- entre las bancas frentistas.

Además, los legisladores pretenden incorporar a la fase de análisis del acuerdo a funcionarios de la Afip y de la Administración Provincial de Impuestos (API).

Señales

Tras días de tensión, el gobernador ratificó su compromiso de enviar a la Legislatura el convenio con la Afip, al tiempo que Farías confirmó que la Cámara baja lo estudiará desde el punto de vista técnico.

Más tarde, vía Twitter, Farías señaló: "La reunión se desarrolló en un marco de diálogo, más allá de las diferentes visiones acerca de la forma en que fue cancelada la deuda de la Nación con la provincia y, fundamentalmente, sobre la pertinencia de una detracción de fondos en beneficio de la Afip".

El socialista se había contactado el sábado con Perotti para ampliar los motivos de su pronunciamiento en Diputados. Durante la charla telefónica, pactaron una reunión para limar asperezas.

En el Frente Progresista consideraron que lo ocurrido en el recinto de la Cámara baja se trató de una toma de posición en defensa de las instituciones y no de un arrebato con fines meramente políticos-electorales.