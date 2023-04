Dady Brieva: "Estoy desilusionado; ¿Cristina por qué no nos hablás y nos decís algo?"

El conductor del programa que se emite todos los domingos en el canal de noticias C5N tomó las palabras de su invitado y se permitió abrir su corazón para enviar un mensaje político. “Siento que no movemos la aguja”, sinceró. “La verdad es que yo no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado, la verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”, introdujo.

Y continuó : “Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la conch..., de decir de todo”. “Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”.