Cristina y Felipe Solá, un encuentro con signos de unidad

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al ex gobernador Felipe Solá, con quien hacía once años que no se mostraba en público, en su departamento del barrio porteño de la Recoleta, justo el día en que se conmemoraba el aniversario del natalicio del ex presidente Néstor Kirchner, confirmaron ayer voceros de la senadora nacional.