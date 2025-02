Cristina Kirchner tras la Marcha del Orgullo: "El derecho a la felicidad es el límite"

La ex presidenta apuntó contra el presidente Milei. Cristina Kirchner comparó la movilización con la Marcha Federal Universitaria

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista , que reunió a miles de manifestantes en Buenos Aires y distintas ciudades del país en repudio a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y a su política de derechos de género e inclusión.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, la ex mandataria destacó que las dos marchas más multitudinarias en rechazo a las políticas del gobierno libertario—la del sistema universitario y la del Orgullo Antifascista— no fueron ideológicas, sino que reflejaron aspiraciones y emociones profundas de la sociedad argentina .

Las dos marchas más multitudinarias, plurales y transversales, en rechazo a políticas gubernamentales de Milei o a sus exabruptos "ideológicos" -con amenazas de clausura de derechos- no tuvieron que ver con la ideología, sino con ASPIRACIONES y EMOCIONES. La marcha…

"La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad: de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia", señaló.

Finalmente, la ex presidenta sentenció: "El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".

Rosario se sumó a la marcha

Rosario se sumó a la masiva marcha federal antifascista y antirracista como respuesta a los dichos de Javier Milei en Davos, donde pidió eliminar la figura del femicidio y terminar con la ideología "woke". Frente a las declaraciones, una multitudinaria convocatoria copó este sábado la plaza San Martín y movilizaron hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leyó un documento confeccionado por la Asamblea LGBTIQANB+ local.

Marcha antifascista Milei Rosario web.jpg Los libertarios sacaron a la calle en todo el país a miles de personas que salieron en defensa de los derechos individuales. LA CAPITAL / Héctor Río

El malestar generalizado y generado por el presidente Milei se tradujo en una jornada similar a las marchas del 24 de marzo, la movilización política y social más importante de la ciudad.

Qué dijo Milei

El repudió por el discurso de Milei en el Foro Económico Mundial en Suiza tuvo una rápida respuesta por parte de las diversidades y las agrupaciones feministas. El malestar en las redes sociales por los agravios del mandatario argentino se volcó a las calles y en menos de una semana se organizó una multitudinaria marcha.

“El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado. El wokismo tiene el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia", dijo en un pasaje de su discurso el presidente ante la comunidad mundial en Davos.