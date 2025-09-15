La Capital | Ovación | Newell's

La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Hizo su parte ante Atlético Tucumán y 11 de los 14 rivales de la zona no ganaron. Buena señal de cara a la Copa Argentina con Belgrano, siguiente rival en el Clausura

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

15 de septiembre 2025 · 21:12hs
El festejo del gol de Newells que aseguró el triunfo ante Atlético Tucumán. Una fecha a pedir de la Lepra.

Marcelo Bustamante

El festejo del gol de Newell's que aseguró el triunfo ante Atlético Tucumán. Una fecha a pedir de la Lepra.

Newell's quedó un puesto por debajo del último que clasifica a la fase final del Clausura, que es Huracán. La victoria sobre Atlético Tucumán lo dejó en esa posición, favorecido por la mayoría de los resultados de la 8ª fecha. Una buena señal antes de afrontar la Copa Argentina ante Belgrano, próximo rival en el torneo.

En esta jornada interzonal, muchos conjuntos, con los que la Lepra integra el grupo A, dejaron puntos en el camino con los del otro grupo.

En total, 11 de los 15 equipos del grupo A no ganaron, de los cuales 6 fueron derrotados. Mientras que apenas 3 obtuvieron el triunfo.

Newell's pasó del puesto 13 al 9

Antes del inicio de la fecha, Newell’s ocupaba la 13ª y antepenúltima posición. Saltó a la 9ª, por el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Tucumán en el Coloso y porque los cuatro que tenía por delante no ganaron, como se detalla a continuación, y los superó en la tabla de posiciones.

Belgrano, rival de la Lepra el miércoles en la Copa Argentina y el lunes siguiente en Córdoba por la Liga Profesional, apenas igualó sin goles en Nuevo Alberdi con San Martín de San Juan. Quedó con la misma cantidad de puntos que el conjunto rojinegro, pero relegado por tener peor diferencia de gol.

>>Leer más: El doble 9, una posibilidad en Newell's

La misma situación de Tigre, que empató 0 a 0 con Talleres en Victoria. En tanto, Argentinos fue derrotado 2 a 0 por Instituto en Córdoba e Independiente Rivadavia cayó en su visita a Lanús por 1 a 0.

Los otros que también perdieron

Hubo otros 3 equipos que se fueron con las manos vacías, 2 de los cuales quedaron apenas 3 puntos arriba de la Lepra: Defensa y Justicia y Estudiantes.

El Halcón perdió por 2 a 1 en Florencio Varela contra Platense. Y el Pincha fue superado en La Plata 2 a 0 por River.

La restante caída fue de Aldosivi, último en la zona y del que Newell’s se alejó 6 unidades. Perdió con Sarmiento en Junín por 2 a 0.

>>Leer más: El sub 13 leproso brilló en Conmebol

Los únicos que emularon a Newell’s fueron Unión, que superó a Gimnasia 3 a 1 en La Plata y es nuevo líder, Banfield, que le ganó a Independiente en Avellaneda por 1 a 0 y quedó en la 5ª posición y Racing, ganador ante San Lorenzo en el Cilindro por 2 a 0 y que sigue en la penúltima posición.

Noticias relacionadas
Fabbiani dijo que “Pipa (Benedetto) ya está al cien” y lo tiene a disposición para ser titular en Newells ante Belgrano.

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Los juveniles de Newells que compitieron durante una semana en Asunción del Paraguay.

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

El hincha de Newells espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Darío Benedetto jugó todo el segundo tiempo contra los tucumanos y el entrenador lo elogió. Él dijo que se siente muy bien. 

Darío Benedetto aseguró que está muy bien y quiere jugar contra Belgrano: qué dijo sobre su falta de gol

Ver comentarios

Las más leídas

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Lo último

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

EEUU aseguró que hundió otra lancha venezolana que transportaba droga

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Lo peor ya pasó, sentenció el presidente Milei en cadena nacional

"Lo peor ya pasó", sentenció el presidente Milei en cadena nacional

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Ovación
Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión
Ovación

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Policiales
Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

La Ciudad
Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un click

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Juego clandestino: comienza el juicio al exfiscal Patricio Serjal por corrupción
POLICIALES

Juego clandestino: comienza el juicio al exfiscal Patricio Serjal por corrupción

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas
Ovación

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas