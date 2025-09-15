La fecha interzonal le hizo un guiño enorme a Newell's para seguir soñando

Hizo su parte ante Atlético Tucumán y 11 de los 14 rivales de la zona no ganaron. Buena señal de cara a la Copa Argentina con Belgrano, siguiente rival en el Clausura

El festejo del gol de Newell's que aseguró el triunfo ante Atlético Tucumán. Una fecha a pedir de la Lepra.

Newell's quedó un puesto por debajo del último que clasifica a la fase final del Clausura , que es Huracán. La victoria sobre Atlético Tucumán lo dejó en esa posición, favorecido por la mayoría de los resultados de la 8ª fecha. Una buena señal antes de afrontar la Copa Argentina ante Belgrano , próximo rival en el torneo.

En esta jornada interzonal, muchos conjuntos, con los que la Lepra integra el grupo A, dejaron puntos en el camino con los del otro grupo.

En total, 11 de los 15 equipos del grupo A no ganaron, de los cuales 6 fueron derrotados. Mientras que apenas 3 obtuvieron el triunfo.

Antes del inicio de la fecha, Newell’s ocupaba la 13ª y antepenúltima posición. Saltó a la 9ª, por el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Tucumán en el Coloso y porque los cuatro que tenía por delante no ganaron, como se detalla a continuación, y los superó en la tabla de posiciones.

Belgrano, rival de la Lepra el miércoles en la Copa Argentina y el lunes siguiente en Córdoba por la Liga Profesional, apenas igualó sin goles en Nuevo Alberdi con San Martín de San Juan. Quedó con la misma cantidad de puntos que el conjunto rojinegro, pero relegado por tener peor diferencia de gol.

La misma situación de Tigre, que empató 0 a 0 con Talleres en Victoria. En tanto, Argentinos fue derrotado 2 a 0 por Instituto en Córdoba e Independiente Rivadavia cayó en su visita a Lanús por 1 a 0.

Los otros que también perdieron

Hubo otros 3 equipos que se fueron con las manos vacías, 2 de los cuales quedaron apenas 3 puntos arriba de la Lepra: Defensa y Justicia y Estudiantes.

El Halcón perdió por 2 a 1 en Florencio Varela contra Platense. Y el Pincha fue superado en La Plata 2 a 0 por River.

La restante caída fue de Aldosivi, último en la zona y del que Newell’s se alejó 6 unidades. Perdió con Sarmiento en Junín por 2 a 0.

Los únicos que emularon a Newell’s fueron Unión, que superó a Gimnasia 3 a 1 en La Plata y es nuevo líder, Banfield, que le ganó a Independiente en Avellaneda por 1 a 0 y quedó en la 5ª posición y Racing, ganador ante San Lorenzo en el Cilindro por 2 a 0 y que sigue en la penúltima posición.