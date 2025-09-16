La Capital | La Región | San Lorenzo

Marcha San Lorenzo: proponen que sea obligatoria para los actos oficiales de la provincia de Santa Fe

El proyecto de ley de la diputada Sofía Galnares apunta a "fortalecer la identidad nacional y el federalismo santafesino"

16 de septiembre 2025 · 15:18hs
La iniciativa contó con aportes de especialistas como la profesora Alejandra García, Roberto Landaburu, el director de la Banda Municipal Ezequiel Fernández, Patricia Quiroga y la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal.
“El proyecto de ley aborda a la Marcha San Lorenzo desde una perspectiva histórica, musical y cultural, para mantener vivo el patriotismo, fortalecer la identidad nacional y el federalismo santafesino”, destacó  el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella

La diputada provincial Sofía Galnares presentó un proyecto de ley para que la Marcha San Lorenzo se entone de manera obligatoria en todos los actos oficiales de la provincia de Santa Fe.

“Este proyecto pone en valor no solo una pieza emblemática de la historia nacional, sino también su profunda raíz santafesina y venadense”, sostuvo la legisladora provincial.

La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en Venado Tuerto y oficializada por el Ejército en 1902. Años más tarde, Carlos Benielli le sumó la letra, dando forma a una de las composiciones más representativas del repertorio patriótico argentino.

“En Venado Tuerto estamos acostumbrados a escucharla en cada acto, pero fuera de la Cuna de la Marcha San Lorenzo esto no sucede. Esa fue mi motivación para proponer este proyecto de ley al intendente Leonel Chiarella y presentarlo en la Legislatura”, remarcó Galnares.

La iniciativa contó con aportes de especialistas como la profesora Alejandra García, Roberto Landaburu, el director de la Banda Municipal Ezequiel Fernández, Patricia Quiroga y la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal.

“El proyecto de ley aborda a la Marcha San Lorenzo desde una perspectiva histórica, musical y cultural, para mantener vivo el patriotismo, fortalecer la identidad nacional y el federalismo santafesino”, destacó el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

La propuesta destaca que la marcha no solo tiene valor histórico y cultural, sino también educativo, ya que “permite a estudiantes y ciudadanos reconocer y valorar momentos y figuras clave de nuestra historia como lo son el General San Martín y Cayetano Silva. Buscamos que la Ley se convierta en un verdadero objeto de estudio”, concluyó el intendente Chiarella.

El 7 de agosto se cumplieron 157 años del nacimiento del músico uruguayo Cayetano Alberto Silva (1868-1920) y la ciudad de Venado Tuerto rindió su homenaje al ilustre compositor.

La secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, sostuvo que se trata de “una fecha muy importante” y que este año contó con una propuesta de actividades extendida, con posible continuidad todo ese fin de semana.

“En el último tiempo hemos podido jerarquizar la figura de Cayetano y la Marcha San Lorenzo. Lo hicimos con un gran trabajo desde la Casa Museo, la recuperación del espacio y el vínculo con Uruguay”.

Cayetano Alberto Silva fue un músico uruguayo con ascendencia africana, autor entre otras de la conocida marcha San Lorenzo. Nació en la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado, el 7 de agosto de 1868.

El 1° de febrero de 1894 fue nombrado maestro de la Banda del Regimiento 7 de Infantería en Mendoza. En 1898, contratado por la Sociedad Italiana de Venado Tuerto, ciudad donde fundó un centro lírico, enseñó música y creó la Rondalla con la que actuó en el Carnaval de 1900.

