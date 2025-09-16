El exjugador amado y odiado dentro de una cancha y que se convirtió en un afamado actor

El francés Eric Cantona, actual copropietario de Manchester United, fue preseleccionado para el Salón de la Fama de la Premier League 2025

Genio del fútbol, polémico, rebelde, temperamental, multifacético. Los adjetivos se pueden multiplicar hasta el infinito para definir al exjugador francés Eric Cantona , un personaje que se ganó el respeto de todos no sólo por su juego sino también por su vehemencia.

El Rey, como fue apodado en su etapa como futbolista, sobre todo con la camiseta de Manchester United. Y tras dejar las canchas sorprendió con su nueva etapa como actor, además de ser respetado por su compromiso con las causas sociales.

Su gesto osco, casi a la par de malhumorado, fue algo que lo acompañó a lo largo de toda su vida. Antes como jugador y ahora como actor, empresario o influencer. Cantona dejó un recuerdo imborrable en el fútbol cuando hace 30 años fue artífice de uno de los incidentes más impactantes ocurridos en un campo de fútbol profesional. El francés le aplicó una patada karateca a un hincha del Crystal Palace. "La patada al fascismo", fue nombrada esa acción que derivó en una dura sanción al jugador de un genio no tan apacible.

Eric Cantona actualmente fue preseleccionado para ser incluidos en el Salón de la Fama de la Premier League en 2025 junto a leyendas como Roy Keane, David Beckham, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand y Andy Cole.

Ligado a Manchester United

El francés, de gesto áspero, se convirtió en copropietario de Manchester United hace unos meses, además de ser jugador y entrenador de fútbol playa. Por su puesto que su faceta artística permanece inalterable ya que actuó en más de quince filmaciones, entre películas y series. Una de las miniseries más valorada (además de ser recomendada) es "Recursos inhumanos", un drama social que trata sobre la precariedad laboral existente. La actuación de Cantona es digna de destacarse. La última película que lo tuvo dentro del elenco es "The killer" (El asesino) y otra con buenas críticas es "Alias", un policial con mucha acción y que se puede ver en Netflix.

Cantona se puede decir que hace absolutamente de todo sin margen de error, ya que también es cantautor y compositor. En este ámbito escribió varias canciones, algunas de ellas dedicadas a su esposa, la actriz Rachida Brakni.

La admiración por un argentino

Dentro del fútbol, Cantona fue admirado -y odiado también- por todo lo que brindó dentro de una cancha, no sólo por su entrega y sacrificio, sino también por su poder de definición. Pero al momento de destacar a algún jugador que lo haya atrapado futbolísticamente, el francés sorprendió con el nombre elegido: Javier Pastore (hoy retirado de la actividad).

“El mejor jugador del mundo es Pastore (estaba en PSG). Es el que más me emociona al verlo jugar. Fui a ver dos partidos de PSG sólo por verlo a él”, opinó tiempo atrás y sus elogios no quedaron ahí, sino que también agregó: “Para mí, es el jugador más creativo. Pastore es un jugador lleno de sorpresas. Me encanta este tipo de jugador”.