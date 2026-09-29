La Capital | Política | crimen organizado

Crimen organizado y lavado: Pullaro y Javkin abrirán una charla con funcionarios federales

En los debates participarán principalmente funcionarios del ámbito judicial. También estará el jefe de Microtráfico y la jefa de la Fiscalía General de la provincia

29 de septiembre 2026 · 17:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Crimen organizado y flujos de dinero: Pullaro y Javkin abrirán una charla con funcionarios federales.

Foto: LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Crimen organizado y flujos de dinero: Pullaro y Javkin abrirán una charla con funcionarios federales.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, participarán de la apertura de una jornada de paneles sobre crimen organizado y flujos financieros. El evento comenzará este miércoles, a las 9, en el Complejo Cultural El Túnel del Parque España.

"Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación", es el título de la jornada que consistirá en siete mesas de conversación de las que participarán funcionarios de los ámbitos federales y provinciales.

>> Leer más: El MPA arma una cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

En el acto inaugural, además de Pullaro y Javkin, estarán Matías Scilabra por el distrito rosarino del Ministerio Público Fiscal; la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.

Crimen organizado y delitos económicos

Las mesas de conversación se desarrollarán a lo largo de la jornada, desde las 10 y hasta las 17. Para participar se abrirán acreditaciones, de 8.45 a 9, en el lugar del evento.

Desde las 10 y hasta las 10.30 se realizará la primera conversación bajo el título "El crimen organizado y el lavado de activos: inteligencia financiera para su desarticulación". Participarán Angela Gutiérrez Iraudo, jefa de Gabinete de Asesores de la UIF, y María Leticia Risco, directora de Coordinación Internacional de la UIF.

>> Leer más: "La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

De 10.30 a 11.15 comenzará una charla que abordará la articulación entre investigaciones provinciales y federales: "Estrategias de coordinación federal y provincial para el abordaje eficaz de casos de criminalidad organizada". Participarán Matías Scilabra por la Fiscalía Federal de Rosario; Franco Carbone como jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de la provincia; Emiliano Méndez Ortiz, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, y Luisiana Muzzio Manevy, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Otros paneles

También participarán jueces federales en la conversación de las 11.15. Eduardo Rodríguez Da Cruz, juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario; Román Lanzón, juez de Cámara del mismo TOF, y Florentino Malaponte, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, conversarán sobre "Particularidades y desafíos del juzgamiento de organizaciones criminales complejas en el contexto de implementación del sistema procesas penal acusatorio".

>> Leer más: Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

A las 12.15 se realizará la mesa "Criminalidad organizada y flujos financieros ilícitos: diagnósticos estratégico y herramientas de investigación financiera". Participarán Juan Agustín Argibay Molina, fiscal federal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Gonzalo Ruggeri, fiscal de la Procunar, y Santiago González Bellengeri, director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A las 14.30 disertará Luis Ignacio García Sigman, coordinador de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. A las 15, con panel a confirmar, se hará la charla "Estrategias de Seguridad y prevención para la desarticulación de organizaciones criminales". En tanto, la mesa de cierre será, a las 16.15, con la consigna "Desafíos para la desarticulación de redes criminales a través del abordaje coordinado y estratégico".

Noticias relacionadas
Milei tendrá su Argentina Week en París.

Con un video de IA en la Torre Eiffel, Milei anunció viaje a París: ¿quiénes suben al avión?

murio juan carlos pagotto, senador de la libertad avanza por la rioja

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

En la última asamblea de la ONU, el presidente Javier Milei defendió el derecho soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

El gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas

Javier Milei fue entrevistado este domingo. 

Pasaron por el detector cinco afirmaciones de Milei en su entrevista con Majul

Ver comentarios

Las más leídas

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Lo último

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron las dos víctimas fatales. Uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado.

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial
Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria
La Región

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón
Ovación

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Newells publicó las cifras globales del último mercado de pases

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

Ovación
Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón
Ovación

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Policiales
Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: No hubo amenazas

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La más grande de la historia: abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

Despidos en Electrolux: Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos
Zoom

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario
La ciudad

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario