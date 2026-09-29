Crimen organizado y lavado: Pullaro y Javkin abrirán una charla con funcionarios federales

En los debates participarán principalmente funcionarios del ámbito judicial. También estará el jefe de Microtráfico y la jefa de la Fiscalía General de la provincia

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, participarán de la apertura de una jornada de paneles sobre crimen organizado y flujos financieros. El evento comenzará este miércoles, a las 9, en el Complejo Cultural El Túnel del Parque España.

"Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación" , es el título de la jornada que consistirá en siete mesas de conversación de las que participarán funcionarios de los ámbitos federales y provinciales.

En el acto inaugural, además de Pullaro y Javkin, estarán Matías Scilabra por el distrito rosarino del Ministerio Público Fiscal; la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich , y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez .

Crimen organizado y delitos económicos

Las mesas de conversación se desarrollarán a lo largo de la jornada, desde las 10 y hasta las 17. Para participar se abrirán acreditaciones, de 8.45 a 9, en el lugar del evento.

Desde las 10 y hasta las 10.30 se realizará la primera conversación bajo el título "El crimen organizado y el lavado de activos: inteligencia financiera para su desarticulación". Participarán Angela Gutiérrez Iraudo, jefa de Gabinete de Asesores de la UIF, y María Leticia Risco, directora de Coordinación Internacional de la UIF.

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De 10.30 a 11.15 comenzará una charla que abordará la articulación entre investigaciones provinciales y federales: "Estrategias de coordinación federal y provincial para el abordaje eficaz de casos de criminalidad organizada". Participarán Matías Scilabra por la Fiscalía Federal de Rosario; Franco Carbone como jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de la provincia; Emiliano Méndez Ortiz, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, y Luisiana Muzzio Manevy, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Otros paneles

También participarán jueces federales en la conversación de las 11.15. Eduardo Rodríguez Da Cruz, juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario; Román Lanzón, juez de Cámara del mismo TOF, y Florentino Malaponte, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, conversarán sobre "Particularidades y desafíos del juzgamiento de organizaciones criminales complejas en el contexto de implementación del sistema procesas penal acusatorio".

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A las 12.15 se realizará la mesa "Criminalidad organizada y flujos financieros ilícitos: diagnósticos estratégico y herramientas de investigación financiera". Participarán Juan Agustín Argibay Molina, fiscal federal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Gonzalo Ruggeri, fiscal de la Procunar, y Santiago González Bellengeri, director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A las 14.30 disertará Luis Ignacio García Sigman, coordinador de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. A las 15, con panel a confirmar, se hará la charla "Estrategias de Seguridad y prevención para la desarticulación de organizaciones criminales". En tanto, la mesa de cierre será, a las 16.15, con la consigna "Desafíos para la desarticulación de redes criminales a través del abordaje coordinado y estratégico".