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Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

El entrenador de Central afronta importantes desafíos en lo que resta del año: pelear por un título, un boleto a Copa Libertadores y la relación con la hinchada canalla

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

29 de septiembre 2026 · 15:48hs
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Jorge Almiron minutos antes de comenzar la Supercopa Internacional en Santiago del Estero

Foto: Leonardo Vincentin / La Capital

Jorge Almiron minutos antes de comenzar la Supercopa Internacional en Santiago del Estero

Jorge Almirón logró un título con Rosario Central en el partido número 40 de su estadía como director técnico, que comenzó a principios de 2026. Ganó la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata por 3 a 1 y así consiguió su primer título como entrenador auriazul. Este éxito logrado en Santiago del Estero, la novena estrella del escudo de Central, ¿podrá marcar un antes y un después en la relación, por ahora distante, que manifiestan parte de los hinchas canallas con el DT? En el próximo partido en que Central juegue como local se verá si el vínculo se modifica o no. Será en un duelo clave: ante Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo domingo 11 de octubre.

La distancia entre parte de los hinchas y Almirón tiene que ver más con las formas antes que con los resultados. Es que los números de Almirón al frente del primer equipo auriazul son buenos. Por el torneo local, disputó 26 encuentros de etapa de clasificación y tres de playoffs. Además, sumó ocho encuentros en Copa Libertadores, otros dos de Copa Argentina y uno por la Supercopa Internacional.

En sus 40 partidos oficiales, sobre 120 puntos en juego, el técnico cosechó 72 unidades, lo que representa un 60 por ciento de eficacia. Esta eficacia son producto de 21 triunfos, 9 empates y 10 derrotas. En esos 40 encuentros Central anotó 50 goles y sufrió 33. Además, logró dejar la valla en cero en 16 de esos juegos.

>> Leer más: El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Hasta ahora, Almirón no había conseguido coronar. Los traspié en las competencias en las que había cierta expectativa de parte del mundo central de llegar un poco más lejos golpearon fuerte. En la Copa Argentina, donde los de Arroyito se despidieron en segunda ronda tras caer ante Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Otro torneo en el que no pudo avanzar a instancias decisivas fue la Copa Libertadores, donde quedó eliminado tras caer por la mínima en el partido revancha de octavos de final ante Corinthians en Brasil.

Lo que viene para Central

Pero después del triunfo del sábado ante Estudiantes, esta situación podría empezar a modificarse. Por lo pronto, Central está en condiciones de ganar un título más en lo que resta de esta temporada. El más concreto es el que entrega el Clausura, que otorga además una plaza para jugar Copa Libertadores 2027. Y también la posibilidad inmediata de ganar el Trofeo de Campeones, duelo que protagonizan los ganadores de Apertura (Belgrano de Córdoba) y Clausura antes de que termine este año. También está en juego el título de la Liga Argentina que lo tiene a Central con 46 puntos en la acumulada a 6 unidades del puntero Independiente Rivadavia, por eso el duelo del 11 de octubre es crucial para el Canalla.

Por ahora, los auriazules están clasificando en el grupo B para jugar los playoffs del Clausura. Además, a 6 fechas del final, con 18 puntos en juego, el equipo de Almirón marcha 5º en la tabla anual y también lucha por un boleto a la Copa Libertadores 2027. Además, el que gana la Tabla Anual, clasifica para jugar la Supercopa Internacional, que se juega el año que viene ante el campeón del Trofeo de Campeones.

Para la próximo temporada, Central ya tiene asegurada la participación en la primera edición de la Recopa de Campeones 2027, pasaje que se ganó tras vencer el sábado pasado a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

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