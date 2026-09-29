Médicos de Rosario y la región se reúnen para debatir sobre patologías de la columna

Organizado por la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral, el Ateneo Interhospitalario presentará casos clínicos reales y técnicas quirúrgicas de vanguardia

Rosario será el escenario de un nuevo Ateneo Interhospitalario , una jornada de trabajo pensada para que médicos dedicados al tratamiento de problemas de columna compartan experiencias, analicen casos complejos y debatan criterios de abordaje clínico y quirúrgico. La cita es este viernes 2 de octubre, a partir de las 14, en la sede de la Fundación Villavicencio con entrada libre y gratuita.

El encuentro es convocado por la filial Centro de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral (SAPCV) y propone un formato dinámico, abierto al diálogo entre profesionales de efectores públicos y privados de Santa Fe, Córdoba y la región.

La actividad será de carácter exclusivamente presencial, con acceso libre y sin necesidad de inscripción previa . La sede designada es la Fundación Villavicencio , ubicada en pleno centro rosarino (Alvear 854).

Debate de casos y tecnología médica

La apertura del encuentro estará a cargo de los doctores Lucas León, delegado de la Filial Centro de la SAPCV, y Pablo Fiorillo, coordinador de la jornada.

Uno de los atractivos salientes de la programación será un workshop sobre endoscopía biportal de columna, una de las técnicas de cirugía mínimamente invasiva de mayor desarrollo e interés actual, que estará bajo la supervisión del doctor Fiorillo.

A lo largo de la tarde, el trabajo se estructurará en cinco bloques temáticos que recorren las principales problemáticas de la especialidad:

►Cirugía Mini Invasiva: con la participación de los doctores David Orozco (Sanatorio Allende, Córdoba) y Lucas León.

►Patología Pediátrica: a cargo de los doctores Pablo Fiorillo (Sanatorio de Niños de Rosario) y Gabriel Esquivel (Hospital de Niños de Santa Fe).

►Escoliosis del Adulto: analizada por los doctores Alejandro Ferrer (Hospital Privado de Rosario) y Santiago Novello (Hospital de Niños de Córdoba).

►Patología Traumática: coordinada por los doctores Gastón Luna (Sanatorio Mapaci) y Hernán Slullitel (Hospital Italiano de Rosario).

►Patología Tumoral: con exposiciones de los doctores Fernando Degano y Marcelo Pastor, ambos del Sanatorio Británico de Rosario.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca consolidar un espacio periódico de consulta e intercambio directo entre los equipos médicos que atienden día a día estas afecciones en los principales centros asistenciales de la zona. La jornada cuenta además con la colaboración de Rosmedical.