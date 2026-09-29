La Capital | médicos

Médicos de Rosario y la región se reúnen para debatir sobre patologías de la columna

Organizado por la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral, el Ateneo Interhospitalario presentará casos clínicos reales y técnicas quirúrgicas de vanguardia

29 de septiembre 2026 · 17:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Médicos de Rosario y la región se reúnen para debatir sobre patologías de la columna

Rosario será el escenario de un nuevo Ateneo Interhospitalario, una jornada de trabajo pensada para que médicos dedicados al tratamiento de problemas de columna compartan experiencias, analicen casos complejos y debatan criterios de abordaje clínico y quirúrgico. La cita es este viernes 2 de octubre, a partir de las 14, en la sede de la Fundación Villavicencio con entrada libre y gratuita.

El encuentro es convocado por la filial Centro de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral (SAPCV) y propone un formato dinámico, abierto al diálogo entre profesionales de efectores públicos y privados de Santa Fe, Córdoba y la región.

La actividad será de carácter exclusivamente presencial, con acceso libre y sin necesidad de inscripción previa. La sede designada es la Fundación Villavicencio, ubicada en pleno centro rosarino (Alvear 854).

>>Leer más: IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Debate de casos y tecnología médica

La apertura del encuentro estará a cargo de los doctores Lucas León, delegado de la Filial Centro de la SAPCV, y Pablo Fiorillo, coordinador de la jornada.

Uno de los atractivos salientes de la programación será un workshop sobre endoscopía biportal de columna, una de las técnicas de cirugía mínimamente invasiva de mayor desarrollo e interés actual, que estará bajo la supervisión del doctor Fiorillo.

A lo largo de la tarde, el trabajo se estructurará en cinco bloques temáticos que recorren las principales problemáticas de la especialidad:

►Cirugía Mini Invasiva: con la participación de los doctores David Orozco (Sanatorio Allende, Córdoba) y Lucas León.

►Patología Pediátrica: a cargo de los doctores Pablo Fiorillo (Sanatorio de Niños de Rosario) y Gabriel Esquivel (Hospital de Niños de Santa Fe).

►Escoliosis del Adulto: analizada por los doctores Alejandro Ferrer (Hospital Privado de Rosario) y Santiago Novello (Hospital de Niños de Córdoba).

►Patología Traumática: coordinada por los doctores Gastón Luna (Sanatorio Mapaci) y Hernán Slullitel (Hospital Italiano de Rosario).

►Patología Tumoral: con exposiciones de los doctores Fernando Degano y Marcelo Pastor, ambos del Sanatorio Británico de Rosario.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca consolidar un espacio periódico de consulta e intercambio directo entre los equipos médicos que atienden día a día estas afecciones en los principales centros asistenciales de la zona. La jornada cuenta además con la colaboración de Rosmedical.

Noticias relacionadas
Mirtha Legrand, una figura que atravesó generaciones. 

Mirtha Legrand, internada: qué dice el nuevo parte médico

Ver comentarios

Las más leídas

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Lo último

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron las dos víctimas fatales. Uno de los heridos tiene el 60 % del cuerpo quemado.

Puerto General San Martín: dos muertos y cuatro heridos por la explosión en una planta industrial
Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria
La Región

Explosión en Puerto General San Martín: qué es el metanol, compuesto químico utilizado en la industria

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón
Ovación

Central campeón y final caliente: el lapidario informe del árbitro que complica a Verón

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5% en julio

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Newells publicó las cifras globales del último mercado de pases

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

Ovación
Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells
Ovación

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: Me da igual Central o Newells

Scaloni pidió que la selección juegue en Rosario: "Me da igual Central o Newell's"

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Jorge Almirón respaldó con un título los números conseguidos en sus 40 partidos como DT de Central

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Policiales
Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté secuestrado
Policiales

Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: No hubo amenazas

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La más grande de la historia: abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

Despidos en Electrolux: Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más una política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos
Zoom

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario
La ciudad

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario