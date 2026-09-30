Andrea Sarnari seguirá al frente de Federación Agraria

Sarnari obtuvo más del 90% de los votos y estará acompañada por José Luis Careggio y José Luis Volando. Convocó a fortalecer el diálogo y las instituciones para impulsar políticas que respondan a las necesidades de los productores

El 112° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina (FAA) reeligió a Andrea Sarnari como presidenta de la entidad para un nuevo período, con más del 90% de los votos.

La jornada del miércoles estuvo marcada por el fuerte respaldo a la representación federada. El resultado expresó la decisión del Congreso de dar continuidad a la conducción encabezada por Sarnari para seguir al frente de la entidad y representar los intereses de los pequeños y medianos productores de todo el país.

La acompañarán en la conducción José Luis Careggio (representante de Córdoba, Distrito 2) como vicepresidente 1°, y José Luis Volando, (de Córdoba, Distrito 5) como vicepresidente 2°. También Claudio Angeleri (Buenos Aires, Distrito 9), y Orlando Marino (Mendoza, Distrito 13) fueron electos como síndico titular y suplente, respectivamente.

En el marco del congreso que se realizó en el Hotel Aristón de Rosario, Sarnari agradeció el esfuerzo de quienes participaron y trabajaron en el congreso, dio la bienvenida a los nuevos directores elegidos en la jornada del martes y agradeció el trabajo de las autoridades salientes. A su vez reafirmó el compromiso de su gestión con los productores y las comunidades, en la lucha para lograr políticas inclusivas y mejores oportunidades para todos.

“Tenemos que seguir trabajando como esa gran Federación Agraria que somos y que tiene un rol social, productivo, político gremial, tan comprometido con nuestra comunidad. Pero también mirando a los costados para poder ver a todos aquellos que la están pasando mal, y no ser mezquinos, sino poner nuestra entidad a disposición para que podamos crecer como país todos juntos”, indicó.

Foco en los pequeños y medianas productores

En este sentido, la presidente de FAA puntualizó: “Creo que nuestra institución tiene que estar al servicio de toda la comunidad, por supuesto enfocada especialmente en los pequeños y medianos productores, pero pensando en toda la sociedad, para transitar estos momentos donde la microeconomía nos está afectando el bolsillo y nos plantea dificultades para nuestro desarrollo, y el de nuestras familias. El compromiso que volvemos a asumir hoy es ese: no vamos a bajar los brazos. Y ojalá esto sirva para reforzar esa voz que decimos que entre todos tenemos que ser y hacer más fuerte”.

Sarnari expresó que para el próximo año de gestión en la Federación Agraria continuará trabajando con y por cada uno de los productores, "no sólo con los que hoy están presentes, sino con los quedaron en casa, los que están sufriendo y padeciendo muchas condiciones adversas a nivel económico, o derivadas de las condiciones climáticas o de mercado, y que, día a día se esfuerzan para ser más grandes para Argentina”.

Finalmente en el comunicado enviado por la entidad se detalló que en su discurso Sarnari expresó: “Vamos a redoblar los esfuerzos para no solo trabajar por nuestra entidad, sino trabajar por esta Argentina que necesita cada vez más diálogo, cada vez más pensamiento estratégico; que necesita fortalecer las instituciones para que podamos proyectar, para que podamos tener planificación y para que podamos hacer realidad las políticas públicas que necesitamos, que nos incluyan y nos den oportunidades”.