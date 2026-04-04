Créditos del Banco Nación a funcionarios: echaron al jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano

"No cometí ningún acto ajeno a la ley", se defendió Leandro Massaccesi, quien fue desplazado por haber accedido a un crédito hipotecario

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, aseguró este sábado Leandro Massaccesi tras ser desplazado de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humano por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación .

El exfuncionario rompió el silencio mediante un extenso descargo en el que defendió su integridad y detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda.

Massaccesi subrayó que la gestión del préstamo fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida” , y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar” .

La decisión de la ministra Sandra Pettovello de exigirle la renuncia se produjo de modo sorpresivo el jueves a la noche, luego de que el caso tomara estado público en las redes sociales.

Si bien en el entorno de la titular de la cartera aclararon que no se pone en tela de juicio la legitimidad del trámite, consideraron que se trató de una acción de “alto perfil” que debió ser informada con antelación para no comprometer la política de austeridad y transparencia del ministerio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leandromass/status/2040426182697508876&partner=&hide_thread=false A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos. — Leandro Massaccesi (@leandromass) April 4, 2026

Al respecto, Massaccesi sostuvo: “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”. De ese modo, vinculó su situación a la de miles de argentinos de clase media que buscan alcanzar el techo propio.

El alejamiento de Massaccesi ocurre en medio de una fuerte presión política, dado que la oposición en el Congreso nacional ya solicitó formalmente investigar la adjudicación de créditos millonarios a diversos funcionarios y legisladores oficialistas.

Nombres vinculados al Ministerio de Economía, al Banco Central (BCRA) y a la propia Cámara de Diputados figuran en los registros de deudores con montos que, en algunos casos, superan los 500 millones de pesos.

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Frente a ese escenario, Massaccesi lamentó el final de su gestión: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano”.