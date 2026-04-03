Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios

Entre los señalados hay un diputado rosarino. La Coalición Cívica pide investigar posibles beneficios a referentes del oficialismo nacional

El caso de los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a legisladores y funcionarios del oficialismo nacional sumaron un nuevo capítulo este viernes. Desde la Coalición Cívica (CC) presentaron una denuncia penal para que se investigue si existieron irregularidades y conflicto de intereses en los otorgamientos de las financiaciones que, en algunos casos, escalan a más de 500 millones de pesos.

La denuncia penal fue presentada por la diputada de la CC Mónica Frade (Buenos Aires). Antes del inicio del fin de semana largo, se conoció un listado publicado por el sitio Cuánto deben , creado por Andrés Sintcofsky, que abrió la puerta a un nuevo foco de controversia. Allí aparecen funcionarios y legisladores con préstamos dentro del sistema bancario, pero los créditos más abultados quedaron concentrados en dirigentes cercanos a La Libertad Avanza (LLA) y, en todos los casos mencionados, corresponden al Banco Nación. Además, todos fueron otorgados después de la asunción de Javier Milei.

Algunos de los funcionarios que se destacan en el listado son Juan Pablo Carreira (alias "Juan Doe", a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial), Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Felipe Nuñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Bice) , Federico Furiase (secretario de Finanzas de la Nación) y Emiliano Mongilardi (director de YPF) . Entre los diputados libertarios , resaltan Mariano Campero (Tucumán), Lorena Villaverde (Río Negro) y el rosarino Alejandro Bongiovanni . En distintos montos, recibieron créditos de entre 100 y 500 millones del Banco Nación.

En la presentación a la Justicia, Frade señaló que de acuerdo a la información que surgió, Carreira recibió 113 millones de pesos, Inchauspe y Núñez obtuvieron 510 millones de pesos cada uno y el secretario de Finanzas, Furiase, 376 millones de Pesos.

A esa lista se suman los diputados Bongiovanni (255 millones de pesos), Mariano Campero (340 millones de pesos) y Lorena Villaverde (225 millones de pesos), por nombrar algunos ejemplos.

En su denuncia, Frade pidió librar un oficio al Banco Nación para acceder a los legajos crediticios completos de las personas mencionadas en la investigación del sitio Cuánto deben. Además, solicitó obtener las actas de directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para los beneficiarios y que el Banco Nación informe si existió el otorgamiento de condiciones preferenciales a los mencionados, ya sea en tasas, plazos u otras condiciones.

Rechazo de las acusaciones

Tras conocerse el listado, Bongiovanni afirmo a La Capital: “Hice todos los trámites. Está todo a la vista, no tengo nada que ocultar”.

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El diputado libertario, que ingresó al Congreso en representación del PRO y en diciembre de 2024 se incorporó al bloque de LLA, aseveró que cumplió todos los pasos que le pidió la entidad bancaria para ser beneficiado con un crédito UVA por 255 millones de pesos: “Hice todo por derecha”.

Por su parte, Campero dijo que la denuncia es “maliciosa” porque “no se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”.