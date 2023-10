Cómo votarán socialistas, radicales y macristas santafesinos en el balotaje del 19 de noviembre

Mismos mapas territoriales y resultados diametralmente distintos. Ahora comienza una temporada de cacería de votos a ambos lados de la segunda vuelta que ya se activó en la medianoche del este domingo. De movida, Massa dijo: "Quiero hablarle a los radicales que comparten valores con nosotros". Y reforzó: "Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, con los mejores, sin importar la fuerza política" .

Previamente Milei había apuntado duro y vociferado contra "el populismo, la corrupción y el kirchnerismo".

Por lo pronto, el gobernador electo Maximiliano Pullaro ya se expresó en sus redes: "Quiero felicitar a los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei, quienes resultaron los más votados de cara al balotaje. Esperamos una campaña electoral de propuestas, porque los argentinos transitamos momentos de mucha angustia y preocupación", indicó.

El sondeo de La Capital por otros sectores políticos no se hizo esperar. Por las filas socialistas sonaba música de fiesta en los celulares de los consultados. "Estamos exultantes con el resultado de Schiaretti", dijo un referente y lamentó el fallido acuerdo del frente de frentes entre el cordobés y el radical Gerardo Morales. "Si sumás a Patricia y a Juan, te da un punto por arriba del peluca", calculó con el escrutinio definitivo publicado. "Fue la locura de Macri que dijo que no".

¿A quién van los votos de Schiaretti? fue la pregunta. "Ahora la pelota la tiene Massa, con Milei nada que ver, pero las decisiones se tomarán partidariamente", dijo una calificada voz socialista para aclarar: "Para buscar esos 15 puntos que le faltan no tiene que hacer un pacto de cúpulas, no mostrarse solo antimilei, sino convencer que es el mejor, que va a profundizar el federalismo, que va a gobernar mejor y con todos. Queremos escuchar ideas y propuestas, pero está claro que nunca votaríamos a Milei".

Este domingo, en declaraciones a la prensa, el diputado nacional electo por el socialismo, Esteban Paulón, sentenció: “Claramente estamos con la unidad nacional que propone Sergio Massa y no con Milei, cursaremos algunas propuestas y programas”,

La euforia socialista no cesaba por haber sostenido la banca a diputado nacional, que quedará en manos de Paulón y de Mónica Fein. Otro socialista, se remontó al trunco balotaje entre Carlos Menem y Néstor Kirchner. "Aquella vez, Hermes Binner fue a encontrarse con Kirchner a escuchar propuestas. Ahora Massa debe convertirse en un cambio positivo".

Por las trincheras del partido Creo, (base de sustentación política del reelecto intendente rosarino Pablo Javkin) también había análisis.

"Acá ganó Milei (32 por ciento contra el 29 por ciento de Massa), pero nosotros siempre defendemos la democracia, esta semana tenemos una reunión partidaria, nunca jugamos en esta fuerte, pero el León está loco. Vamos a defender nuestro sistema democrático y las instituciones en contra del autoritarismo a favor de los derechos humanos y en protección a la política como acto transformador en beneficio de la gente". En el Palacio de los Leones, anoche reinó la prudencia y no hubo ni conjeturas.

Adelante radicales

Con más de un millón de votos como capital político, en el espacio radical de Unidos para Cambiar Santa Fe que representa el gobernador electo Maximiliano Pullaro hubo algunas precisiones una vez puestos los resultados.

"Unidos no va tener un candidato. Los radicales vamos a esperar la resolución de los cuerpos orgánicos, que son los que definen las estrategias electorales. Ahora comienza una elección muy distinta en un contexto de mucha angustia y esperamos que sea un proceso de propuestas, porque la situación no da para otra cosa", dijo un allegado al electo mandatario provincial. Lo que traducido al llano implicará un acercamiento propositivo y concreto, si es que se produce. No hay que olvidar que el propio Pullaro había marcado que en un escenario de balotaje, se inclinaría por Milei antes que por Massa. Pero la pelota está en el aire.

Un aliado histórico del radical también tiró algo de letra en off. "Acá estoy bancando la parada", dijo el macrista apenas bajó del escenario junto a Bullrich. "No hay nada definido, pero con Massa y el kirchnerismo no. El populismo kirchnerista está todo ahí. Lo quiere desprender como estrategia en una picardía electoral. Pero es el mismo ministro de Economía de la altísima inflación. Unidos está firme y sólido. Entiendo que el socialismo, que votó a Schiaretti, plantea cuestiones ideológicas entrecruzadas. Y el radicalismo tiene un componente muy progresista, pero también con un voto muy antiperonista. No veo a un radical votando a Massa, pero tampoco a otros radicales votando a Milei. Esta fue una elección sorpresiva e impensada, pero el voto es así. Esperemos que no haya implosión de Juntos por el Cambio", se sinceró.

Otro referente del socialismo, un heredero directo del primer árbol genealógico socialista, intentó despejar dudas. "No vamos a acompañar a Milei, pero los votos no son propiedad de ningún partido político, pero también es cierto que enfrente está la expresión de un fracaso de gobiernos que han llevado adelante políticas muy malas. El socialismo tendrá planteos a contemplar a futuro. Esperaremos los planteos a ver qué pasa", graficó.

Por el lado del PJ, una máxima autoridad provincial también se animó a analizar lo que pueda pasar. "El 19 se va a repetir algo parecido a lo de esta noche. Dos modelos, liberal del odio que quiere ponerle una bomba al Central, usar la motosierra para los planes sociales; y el de la concordancia. Instalaron el miedo. En Santa Fe muchos espacios que están con Milei no lo hacen de acuerdo a su memoria y coherencia histórica. Aquí estará nuestro laburo, no con acuerdos de superestructura, sino con militancia territorial, con nuestro mensaje en estos sectores. Milei atenta contra muchos valores democráticos y nos da pie para fundar un gran acuerdo nacional donde muchos actores del nuevo gobierno no serán justicialistas. La gente está mal y requiere el compromiso de todos. En política las sumas no son matemáticas, pero apostamos a que sino se expresan en la pública, la adhesión vaya a ocurrir".