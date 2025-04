Ciro Seisas: "A Rosario y Santa Fe no les gusta que le dicten desde afuera"

Porque soy el candidato a convencional constituyente que más trabajó en la ley de necesidad de reforma de la constitución. En esa ley incluimos el artículo específico que habla de la autonomía de la ciudad. Queremos defender esa idea, acercársela a la gente. Soy el único convencional departamental que está hablando de la autonomía de Rosario, como lo hice a lo largo de los últimos cuatro años, porque es una pelea de toda la ciudad. La autonomía significa, lisa y llanamente, más y mejores recursos económicos, menos dependencia financiera, administrativa, burocrática y política del gobierno de la provincia. Rosario tiene sobradas herramientas de gestión de lo propio. Lo demuestra con su sistema de salud, fruto de una decisión histórica. No estaba obligado debido a las circunstancias, pero la ciudad entendió que debía avanzar en esa dirección y sostenerla a lo largo del tiempo, y hoy el acceso a la salud es un derecho en Rosario. También porque soy el único convencional constituyente que está garantizando el período de reelección que el gobernador Maximiliano Pullaro merece. Además, todos los gobernadores futuros deben tener la oportunidad para desarrollar sus planes de gestión.

¿Qué proyectos busca plasmar en la próxima Constitución?

Soy el único convencional que está hablando de ficha limpia, que tiene que estar dentro de la próxima Constitución. Eso equivale a dejar los corruptos afuera de las candidaturas, de la vida pública y administrativa y de tomar decisiones en la provincia. También impulso todos los cambios en seguridad que logramos en la Legislatura, que logramos con un amplio consenso y entendiendo que debíamos trabajar por tener fuertemente la seguridad.

Está claro que la seguridad es una bandera del pullarismo.

Quiero que eso quede escrito para siempre, que no venga ningún gobernador a hacer su voluntad e imponer su criterio con ministros que descuidan a los rosarinos, como ocurrió durante los años del perottismo. Nuestra propuesta fue la ley de emergencia en seguridad para garantizar que siempre haya fondos para invertir en la materia. Eso dio el resultado inmediato de más autos, camionetas, motos, municiones, armamento, mejores uniformes y mejor capacitación y conciencia. También el respeto a la autoridad e integración con la vida civil que tienen nuestros policías, que han cambiado mucho la imagen en estos últimos meses. Apenas son 16 meses desde que se aprobó, pero queremos que siempre haya una provincia cuidada y que reconozca a Rosario como la más grande y la que más necesita que la cuiden. Con la emergencia logramos la inversión en videovigilancia más grande de la historia, con 5 mil cámaras, para que Rosario sea la más monitoreada del país. Luego están otras normas como la ley del narcomenudeo, la ley de reforma del organismo de los fiscales, la ley de reforma de la Justicia, la ley de reforma del Servicio Penitenciario, la ley que crea las cámaras de captación penal, o la ley de ejecución de la pena. Además, el cambio que le hicimos al Código Penal. La ampliación del penal de Piñero y del complejo de Rosario. Están en obra y van a tener una estructura penal nunca vista. ¿Para qué? Para que los presos estén incomunicados en la cárcel y no puedan mandar a sus organizaciones criminales a atacar a la ciudadanía, como ocurrió y como pasaba muy frecuentemente 16 meses atrás.

La contienda electoral

¿Qué lo diferencia del resto de los candidatos?

Hace un año y medio que estoy en el Senado y soy candidato para que todo lo que dije que venía a buscar, y que conseguimos, esté escrito para siempre. Esa es la principal diferencia. No pierdo tiempo atacando a rivales, descalificándolos ni poniéndoles apodos estúpidos. Estoy para trabajar y quiero seguir estando para trabajar, con cero costo para la provincia porque los que estaremos en la discusión constituyente no vamos a cobrar. Por eso hablamos de transparencia, de limitar las reelecciones: dos períodos para todos los cargos políticos, porque de verdad queremos el cambio. No venimos disfrazados ni a sembrar el odio o a hacer cosas a espaldas de la gente. Por eso, tenemos la valentía de encarar un proceso de reforma que otros no hubieran hecho, porque es mucho más cómodo no cambiar el statu quo.

¿Está frente a una elección, por lo menos, de las más atractivas de los últimos años?

Cuando hay personas que son conocidas, vengan de donde vengan, siempre hay un atractivo en cualquier elección. Lo quiero analizar fríamente, no quiero personalizarlo. Porque no es personalizando como salimos de los temas que la gente necesita que salgamos sino trabajando. Sé que es atractiva porque hay varios candidatos. Uno es el intendente de Funes, Roly Santacroce. El otro es Germán Martínez, un renombrado representante de una fuerza política que es la que tenemos que superar, a mi criterio. Y después tenemos a alguien que es nuevo en política , Aleart, quien recién sale de los medios, que fue compañero de trabajo mío. Entonces, entiendo el atractivo que hay y la cosa mediática. De ahí me quiero correr porque esta discusión es seria y no da lugar a oportunismo o ataque de ninguna clase. Rosario, estoy convencido, es una ciudad y Santa Fe es una provincia que no les gusta que le dicten desde afuera las fórmulas agresivas, los contenidos, las acusaciones falsas ni las polémicas que nos han querido implantar. Fueron varios los que han intentado y no lo lograron.

En un momento señaló a los sectores del justicialismo como el rival a vencer...

Es una etapa que, sinceramente, hay que superar porque quedó demostrado qué ocurrió en la provincia cuando volvió a gobernar. La verdad es que, cuando gana un partido político una elección, todos queremos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Y nos fue muy mal. Tampoco creo que es el tema peronismo o no peronismo, porque el sector del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti está dentro del Unidos. Y hay expresiones del PJ que están dentro de Unidos. Tenemos más de 16 partidos. Creo que es decirles que no a sectores que ya gobernaron, que hoy no pueden explicar cómo dicen ser lo nuevo con candidatos que son históricos y que recibieron altos niveles de rechazo. Digamos las cosas como son, no disfracemos la realidad.

Santa Fe, un mundo aparte

¿Se hizo difícil el famoso “alambrar Santa Fe”?

La verdad que no, porque la gente ve las obras en la calle, las del Tricentenario de Rosario, con 50 de promedio por distrito. En algunos casos hay hasta 60 en el distrito sudoeste y sur. Cuando ven el Acuerdo Rosario, que son 35 obras por 110.000 millones de pesos, la inversión en infraestructura penal, que es de 109.000 millones de pesos, cuando ven los kilómetros de ruta que está haciendo la provincia, que la provincia le pida a la Nación que le ceda las rutas nacionales en el terreno santafesino, o cuando ven que recurro a la Justicia para que se hagan cargo de la Circunvalación. La verdad que alambrar la provincia no es difícil. Lo que es difícil es ganar un espacio de atención. La gente realmente debe tener en cuenta dónde hay escándalos, gritos, dónde hay falsa polémica, es porque nos quieren distraer. A lo mejor ese es el punto que puede resultar más complicado, pero cuando vamos a lo concreto la gente en la calle te lo dice: “Gracias por lo que están haciendo”. Le tengo un voto de confianza pleno a eso que escucho en la calle que camino todos los días. Por ahí pasa la verdad también, y no a veces por lo que nos quieran hacer creer.

Cuando Pullaro fue elegido gobernador recibió votos que terminaron yendo a Javier Milei a nivel nacional. Ese fenómeno se entiende porque, en Santa Fe, no estaba posicionada LLA como en la actualidad.

Estoy convencido que el camino es con Unidos porque siempre estuvimos acá y lo que estamos haciendo es mostrar la gestión. ¿Qué mejor que políticos que, en lugar de pelear, agredir y descalificar, se ponen de acuerdo y resuelven los problemas de la gente? Si es una cuestión de marcas, entiendo el desafío, porque la marca nacional todavía tiene fuerza. Sin embargo, en Santa Fe el proceso se da al revés, de la provincia hacia el nivel nacional. Entonces, Santa Fe está demostrando que hay una manera distinta de hacer las cosas: con seriedad, sin peleas inútiles y sin escándalos mediáticos. Lo que va es trabajar en serio para la gente. Tal vez cueste más llamar la atención de la gente, porque el escándalo llama más, pero es poco serio y al rato se termina cayendo por carecer de solidez y argumentos. No encuentro ningún argumento por el cual me convenzan de que la Nación no se tiene que hacer cargo de mantener mínimamente las rutas nacionales en las cuales ocurren más de diez accidentes de tránsito diarios y en las que realmente se puede morir un santafesino. A mí me parece que la marca nacional de La Libertad Avanza está lejos de la gente en ese aspecto. No en el de la seguridad, pero en el aspecto de infraestructura vial sí. En Circunvalación no arreglan las luces, no cortan el pasto. Sí lo hace el municipio de Rosario, que ya intimó judicialmente.

La próxima Constitución

¿La autonomía puede quedar plasmada en la próxima Constitución?

Va a quedar plasmada si me acompañan con el voto, porque vamos a tener la posibilidad de discutirla y de incorporarla. Ya figura en la ley de necesidad de reforma. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlos en la nueva Constitución. Nunca Rosario estuvo tan cerca de esa autonomía como ahora. Y yo di esa discusión. Los que entonces no tenían marca a nivel provincial no querían que eso pasara. Sin embargo, en esta elección lo primero que hacen es ir y presentar candidatos para poner palos en la rueda.

Habló también en un momento de limitar la reelección...

Ahora apuntan al Senado por desconocimiento. Lo hacen porque es más fácil decir una mentira que ponerse a trabajar. El que señala, el que grita, el que descalifica, por lo general es el que menos labura. Y acá está ocurriendo eso. Nos pusimos a laburar el primer día, dijimos que íbamos a traer seguridad a Rosario y lo hicimos. No hay duda de eso. Me toca formar parte de una generación de senadores jóvenes que vino y pateó el tablero. Propuso que todos los cargos no debían tener una reelección solamente. Y lo hicimos con muchos senadores jóvenes que entienden que la política es así, que debe tener renovación. Entonces, fuimos a buscarlo y lo conseguimos. Que no vengan a mentir sobre el papel del Senado. Y mucho menos con argumentos falsos y un desconocimiento inmenso. El ejemplo de Córdoba que se cita ni siquiera se tomó el trabajo de estudiarlo. Córdoba tiene una unicameral de 70 legisladores. Tiene uno más que Santa Fe. Y Córdoba funciona en esa unicameral con un sistema mixto que replica lo que es tener dos Cámaras. Y el esquema que representa es lo mismo. Distritos únicos y departamentos. Entonces, al menos tómense el trabajo de estudiar. Vienen a poner palos en la rueda.