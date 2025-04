Roberto Sukerman: "Hoy, en la provincia, al peronismo le gana hasta un espantapájaros"

Roberto Sukerman , candidato a convencional y a concejal de Rosario por el partido País , observa cierta desinformación en la campaña a constituyente, donde la mayor parte de la ciudadanía aún no sabe qué es lo que se vota y otros, como los de La Libertad Avanza (LLA), directamente plantean la eliminación del Senado, tema que no integra la lista de artículos de la ley que estableció la necesidad de modificar parcialmente la Carta Magna provincial.

Puede ser que tal vez todo gire en torno a la cláusula de la reelección del gobernador.

Pero esa cláusula es la que la interesa a Maximiliano Pullaro. Yo tengo más de 40 temas. Si a Pullaro solo le interesa eso, y no generar la súper Constitución, como planteo, es un problema del gobernador.

Sukerman y la reelección

¿Está de acuerdo con la reelección?

Estoy de acuerdo, pero a esa cláusula no hay que analizarla sola, tiene que ser en conjunto con la limitación de las reelecciones indefinidas del resto. Lo justo es que todos los cargos ejecutivos y legislativos tengan una sola reelección. Está todo para discutir y todo forma parte de acuerdos y de consensos. Hace 30 años que soy docente de Derecho Constitucional. De hecho, creo que soy el único profesor concursado de la Universidad estatal que tiene la posibilidad de ser constituyente. Además, con toda la experiencia política: concejal, ministro, jefe de la Ansés, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo nacional, conozco toda la provincia. No es solo una cuestión académica sino también de experiencia política. Tengo una mirada integral. Desde lo teórico y desde lo práctico, estoy de acuerdo con una reelección del gobernador. Estudié gestión pública por resultados, donde se tiene que tener una planificación estratégica y, en cuatro años, no te alcanza el tiempo.

¿Cuáles son lo temas que le interesa integrar a la discusión por la reforma?

Por un lado, todo lo que tiene que ver con los derechos. Venimos muy atrasados en la Constitución provincial con derechos. Es una Carta Magna que tiene 63 años, que no se actualizó después de la reforma de 1994. Tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional que no están en nuestra Carta Magna y siempre es bueno que estén incorporados. Discapacidad, niños, mujeres, derechos de consumidores y usuarios, derechos digitales, derechos de los animales. Pero si no tenés derechos con acciones, no sirven para nada. Propongo toda una serie de acciones que se tiene que incorporar para que exista la garantía de que si esos derechos se están violando, uno pueda accionar. En cuanto al Poder Ejecutivo, planteo controles de los otros poderes, además de modernizarlo y digitalizarlo para hacerles más sencilla la vida a los ciudadanos. Quiero más derechos y un Estado más eficiente. Digo eso porque hay sectores que buscan todo lo contrario: menos derechos y destrucción del Estado.

¿Qué sectores?

Principalmente La Libertad Avanza. Amalia Granata también plantea lo mismo. Por otro lado, a veces el Ejecutivo tiene algunas expresiones que me llaman la atención. Pullaro habló que la Constitución no tiene que ser garantista, por ejemplo. Justamente, si algo que debe tener toda Carta Magna, es garantizar derechos, y eso no tiene ninguna connotación negativa. Uno de los principales fundamentos de la Constitución es limitar el poder. La Carta Magna está hecha para que los ciudadanos puedan defenderse de los abusos de poder. También planteo límites a la inmunidad y a los fueros, que el defensor del Pueblo sea elegido por la oposición. Pero, por sobre todo, que el Estado funcione más y mejor, porque así como está no sirve. Si los que creemos en el rol del Estado no lo hacemos eficiente, vienen otros, como Javier Milei, a destruirlo. También propongo que el Poder Judicial trabaje todo el año. No puede haber feria en enero y julio. Tiene que funcionar todo el año, porque la administración de justicia es un servicio esencial del Estado. La Legislatura también tiene que funcionar todo el año. ¿Por qué funciona cinco meses?

¿Puede pasar que los sectores de la oposición logren armar una especie de núcleo de coincidencias básicas, como ocurrió en la Constituyente nacional de 1994?

Terminé la facultad en 1994 y luego empecé mi actividad académica, y tenía en ese entonces una mirada crítica desde el punto de vista teórico de la reforma de ese año. Pero, con el correr del tiempo, sobre todo en los últimos años, cambié esa visión. Hace poco escuché un podcast que se llama "Generación del 94", donde el periodista entrevistó a más de 30 convencionales de todos los partidos. Es muy interesante cómo esa Constitución, que fue fruto de un pacto, fue votada por unanimidad. Desde Eugenio Zaffaroni a Aldo Rico. Ese, quizás, fue el último gran acuerdo nacional. Uno ve y aprende de la realidad y se pregunta por qué fracasaron 40 años de democracia para que la ciudadanía haga un reseteo del sistema y vote a Milei, y uno observa que fracasaron los acuerdos y los consensos. Estoy de acuerdo con los consensos, pero ya no hay tiempo para un pacto como el de 1994. Tenemos que discutir de manera frontal los temas y generar las mayorías necesarias para votar la Constitución. Y debe haber una discusión profunda de todos los temas. Además, hay algo a tener en claro: los temas a discutir son los que están en la ley de necesidad de la reforma. Por eso, lo que hace La Libertad Avanza es una mentira cuando plantea la eliminación del Senado, porque no está entre los temas a tratar. Aun así, los temas no pueden condicionar el debate. La ley no puede establecer los contenidos, y en algunos temas sí lo hace, como la autonomía municipal, que establece que es el Concejo el que debe dictar la carta orgánica.

Pero en la autonomía municipal hay prácticamente consenso de todos los partidos...

Lo que ocurre es que la autonomía es querida casi exclusivamente por Rosario. En el resto de la provincia no quieren autonomía, y no la quieren por desconocimiento o prejuicios, por temores. Los intendentes, en general, no quieren autonomía.

¿Por qué no la quieren?

Porque entienden que tendrán más responsabilidades con la misma cantidad de recursos.

Anotado para las Paso

En su caso, también es candidato a concejal. ¿Cómo hace para manejar ese doble rol?

En esta primera etapa decidí volcar la campaña a convencional, por que es una única posibilidad. En la segunda etapa tendré más tiempo de desplegar la campaña municipal. De todos modos, si uno entra a mi página web hay decenas de proyectos que presenté como concejal y, en definitiva, termino opinando de cosas del municipio, más allá de que no base mi campaña a edil. Además, la ley establece, y no estoy de acuerdo con eso, que los que van a escribir la carta orgánica de la autonomía municipal son los concejales. Es una barbaridad. No es una ordenanza. Tenés que convocar a instituciones y distintas personalidades. Si la nueva Constitución no modifica ese criterio, quiero tener la posibilidad, como concejal, de diseñar el futuro de la ciudad.

¿Por qué el PJ no pudo llegar a un acuerdo para una lista de unidad?

Así como Marcelo Lewandowski no aceptó el ofrecimiento de Cristina Kirchner, a mí también me ofrecieron integrar la lista y les expliqué las razones para rechazar esa posibilidad. No era una cuestión de quién encabezaba. Durante todo 2024 les dije que esta situación iba a ocurrir, que iba a haber reforma constitucional y me ofrecí para trabajar en ese sentido, porque formo parte del partido y soy especialista en la materia. Nunca me escucharon. Vino fin de año, se aprobó la ley de la reforma y, entonces, ahí saltaron las alarmas y empezaron a ver cómo generaban una lista. Por lo cual, se perdió un año. Y era un año para generar condiciones de unidad y un proyecto a futuro, cosa que hoy no existe. ¿Cuál es el candidato a gobernador del justicialismo en 2027? Están preocupados por si Pullaro tiene la posibilidad de la reelección, pero la cuestión es que al PJ le gana hasta un espantapájaros, no Pullaro. La lista del peronismo la lidera Monteverde, quien tiene un plan para ser intendente, no para gobernar la provincia.

¿No es muy pronto para estar pensando en 2027?

No. Justamente Pullaro es gobernador por su tenacidad. Caminó la provincia durante muchísimo tiempo, por años diría. En mi caso, no quise estar encorsetado en una lista con sectores con los que no estoy de acuerdo. Propongo que el Poder Judicial trabaje todo el año y en la lista del PJ hay integrantes que no están de acuerdo. Estoy en contra de las reelecciones indefinidas y en la lista del PJ hay senadores que están en su cargo desde hace 30 años.